الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يعتمد أوزان دوري أبطال الإمارات

«الجودو» يعتمد أوزان دوري أبطال الإمارات
7 يناير 2025 18:54


أبوظبي (وام)
اعتمد اتحاد الجودو مشاركة الناشئين في 11 وزناً والناشئات في 10 أوزان ببطولة دوري أبطال الإمارات لمواليد 2011 - 2012، يوم 18 يناير المقبل في صالة الاتحاد ببني ياس، كما أعلن إغلاق باب التسجيل يوم 15 يناير المقبل، وإجراء الميزان التجريبي والرسمي للمشاركين بعد اكتمال إجراءات التسجيل، في صالة الاتحاد ببني ياس، وبصالتي نادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، تكليف الأجهزة الفنية للفئات السنية بمتابعة المنافسات لاكتشاف المواهب، وتوفير فرص التدريب والاحتكاك لها من خلال التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، على غرار معسكر منتخب الشباب مؤخراً بالسعودية.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام»
العين و«برجيل القابضة» يجددان الشراكة إلى 2027
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
الناشئين
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
علوم الدار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
اليوم 20:05
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
الرياضة
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
اليوم 20:00
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 19:58
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
التعليم والمعرفة
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
اليوم 19:51
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
علوم الدار
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©