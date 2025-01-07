«الجودو» يعتمد أوزان دوري أبطال الإمارات



أبوظبي (وام)

اعتمد اتحاد الجودو مشاركة الناشئين في 11 وزناً والناشئات في 10 أوزان ببطولة دوري أبطال الإمارات لمواليد 2011 - 2012، يوم 18 يناير المقبل في صالة الاتحاد ببني ياس، كما أعلن إغلاق باب التسجيل يوم 15 يناير المقبل، وإجراء الميزان التجريبي والرسمي للمشاركين بعد اكتمال إجراءات التسجيل، في صالة الاتحاد ببني ياس، وبصالتي نادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، تكليف الأجهزة الفنية للفئات السنية بمتابعة المنافسات لاكتشاف المواهب، وتوفير فرص التدريب والاحتكاك لها من خلال التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، على غرار معسكر منتخب الشباب مؤخراً بالسعودية.