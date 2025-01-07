«دبي ديزرت كلاسيك للجولف» تجمع أفضل نجوم العالم



دبي (الاتحاد)

أعلن المنظمون القائمة الكاملة للاعبين مع انضمام أفضل نجوم العالم في عالم الجولف بقيادة روري ماكلروي، حامل اللقب، للتنافس في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي تقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

ويشارك ماكلروي الفائز بأربعة ألقاب كبرى، والمصنف الأول في قارة أوروبا، في أول فعالية من سلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي 2025»، إلى جانب نجوم عالميين، منهم فيكتور هوفلاند، الفائز السابق بلقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، والذي يعود إلى ملعب المجلس لأول مرة منذ فوزه في عام 2022.

وسينضم إلى هذا الثنائي، زملاؤهما في فريق كأس رايدر: جون رام – الفائز بلقبين في البطولات الكبرى، والذي سيشارك لأول مرة في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، وتومي فليتوود، الحائز الميدالية الفضية الأولمبية، وعدد من أبطال سلسلة رولكس روبرت ماكنتاير، ونيكولاي هوجارد وتيريل هاتون، بالإضافة إلى قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد.

ومن بين اللاعبين المشاركين للتنافس على كأس الدلة الشهير، الفائزون بألقاب كبرى في مسيرتهم، وهم بادريج هارينجتون، وباتريك ريد، وأدم سكوت، وجيمي ووكر، في حين سيوجد فائزون آخرون في سلسلة رولكس وهم ريان فوكس، ميين وو لي، توماس بيترز وبول وارنج المقيم في دبي، والذي توج بلقب بطولة أبوظبي في نوفمبر الماضي.

ومن بين اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، الفائز مرتين في جولة دي بي ورلد، أكشاي بهاتيا، واللاعب الأميركي الهاوي دافيد فورد، الذي حصل على بطاقة المشاركة بعد تصدره تصنيف جولة بي جي أيه الجامعية، وسينضم معه بريستون سوميرهايس، لاعب كأس ووكر 2023، مما يجسد رؤية بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في خلق مسار للاعبين الشباب لكسب خبرة ثمينة بالتنافس في أعلى مستوى.

كما يشارك لاعبون فائزون في جولة دي بي ورلد، وهم الدنماركي راسموس هوجارد – الذي تفوق على ماكلروي في بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة ليحقق لقبه الخامس، واحتل المركز الثاني خلف الإيرلندي الشمالي في تصنيف «السباق إلى دبي 2024» – ومجموعة من اللاعبين الذين سيوجدون أيضاً في «تيم كاب» في أبوظبي هذا الأسبوع – لوري كانتر، وتوم ماكيبين، وجوردان سميث، ومات والاس، ومات جوردان، وراسموس نيرجارد-بيترسن، ونيكلاس نورجارد، وثوربيورن أوليسن، ورومان لانجاسكي.

وتعليقاً على هذه المشاركة العالمية، قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «نحن سعداء للغاية لأن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لهذا العام تضم أقوى وأكثر اللاعبين إثارة على الإطلاق منذ سنوات عديدة، القائمة تضم أسماء تشمل أبطالاً توجوا بألقاب البطولات الكبرى، ونجوم كأس رايدر، إلى المواهب الصاعدة التي تظهر لأول مرة، لذلك تعِد نسخة 2025 بلحظات لا تُنسى للاعبين والمشجعين على حد سواء، وباعتبارها أول حدث في سلسلة رولكس هذا الموسم، تواصل البطولة وضع أعلى معايير الجولف من الطراز العالمي، وتقدم بداية مذهلة لمنافسات السباق إلى دبي».