287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل



عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تنطلق بعد غد النسخة الـ 22 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، بإشراف جمعية الخيول العربية، وتستمر ثلاثة أيام.

وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات الجمال على مستوى العالم، وتستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة.

ونظمت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمراً صحفياً بعجمان، تحدث فيه خالد غانم العميري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، مدير عام مربط عجمان، وأحمد الرئيسي، نائب رئيس اللجنة، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، عضو اللجنة، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، ورعاة البطولة، للكشف عن تفاصيل الحدث.

وأعلن المتحدثون أن عدد الخيول المشاركة في هذه النسخة يبلغ 287 خيلاً من دولة الإمارات، تتنافس في مختلف أشواط البطولة، مؤكدين أن الخيول المشاركة من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازات في الإمارات وخارجها، ما يدل على نجاح هذه البطولة خلال السنوات الماضية في جذب رواد هذه الرياضة، وتعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها في إبراز أجمل سلالات الخيول، والتعريف بأجود أنواعها.

ولفتوا إلى أن المشاركة الكبيرة للخيول في دورات البطولة، تعكس ارتفاع مستواها وتطورها عاماً بعد عام.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة باكتمال الاستعدادات كافة لانطلاق النسخة الجديدة التي تقام في منطقة الزوراء بعجمان، بتجهيز المرافق وإعدادها لتوفير متطلبات الحضور من الملاك ومديري المرابط والعاملين مع الخيل والجمهور.

وذكروا أن البطولة تهدف إلى تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال عرض سلالات الخيول المختلفة، وعرض أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وسبل تربيتها.

ويحكم منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي محكمون خليجيون، ما يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل هذه البطولات.

ووجه المنظمون الدعوة للجمهور لحضور فعاليات البطولة التي تتضمن «القرية التراثية» كفعالية مصاحبة تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى عروض الأهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.

وتحظى البطولة بدعم عدد كبير من الشركات والمؤسسات، وهي شركة الراسخون للعقارات، شركة «إي آند الإمارات»، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، وشركة «ذا إيليت كارز إنترناشيونال»، ومصرف عجمان، ومجموعة إيمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويال، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة جلفا للمياه المعدنية.