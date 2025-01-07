ديوكوفيتش يتدرب تحت قيادة موراي علناً لأول مرة في ملبورن



لندن (د ب أ)

تدرب النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مع مدربه الجديد البريطاني آندي موراي لأول مرة علناً قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وانضم موراي، الذي اعتزل اللعبة البيضاء رسمياً بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024 في سن 37 عاماً - للطاقم التدريبي لديوكوفيتش في نوفمبر الماضي.

وأمضى الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) مرتين 10 أيام مع ديوكوفيتش قبل عطلة أعياد الميلاد استعداداً للموسم الجديد. وبعدما غاب عنه خلال مشاركته في بطولة بريسبين الأسبوع الماضي، انضم موراي الآن لديوكوفيتش في (ملبورن بارك).

وأظهرت لقطات فيديو من بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الثلاثاء، موراي وهو يراقب عن كثب من خلف الخط النهائي للملعب، بينما كان ديوكوفيتش، الفائز بـ 24 لقباً في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى يتدرب على أرضية ملعب (مارجريت كورت).

وفي حديثه عن شراكتهما خلال مقابلة أجراها مع موقع رابطة لاعبي التنس المحترفين على الإنترنت الشهر الماضي، قال ديوكوفيتش: «أعتقد أن موراي يجلب مظهراً جديداً إلى لعبتي، وأرى أنني سأتمكن من الاستفادة من ذلك، بلا شك، على ملعب التنس. لكنني متأكد من أننا سننافس بشكل جيد للغاية بفضل عقلية البطل التي يتمتع بها».

ويتطلع ديوكوفيتش للفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، فيما يعد رقماً قياسياً، من خلال التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الحادية عشرة.