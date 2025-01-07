غياب بيريرا وماجد عن الشارقة أمام خورفكان

علي معالي (أبوظبي)

يبدأ محمد عبدالباسط، لاعب الشارقة، في الدخول التدريجي للتدريب مع الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، تمهيداً للدفع به في المباراة المقبلة أمام خورفكان، بالجولة الـ 12 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتأتي عودة عبدالباسط في وقت يفتقد فيه «الملك» في مباراته المقبلة، للثنائي لوان بيريرا وماجد حسن بسبب تراكم الإنذارات، وهذا الثنائي كان أساسياً في تشكيلة الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة خلال الفترات الماضية، ولهما دورهما المؤثر، خاصة بيريرا في الشق الهجومي.

وخلال الفترة الماضية وبعد مرور 11 جولة، كان بيريرا متميزاً في العديد من العناصر داخل قائمة الشارقة، حيث يعتبر لوان أفضل اللاعبين في المواجهات الناجحة بـ 86 مواجهة، وثالث أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بـ 33 تسديدة خلف لابا كودجو مهاجم العين 38 تسديدة، وعمر خربين مهاجم الوحدة 34 تسديدة.

وقبل مباراة السبت المقبل أمام خورفكان في الجولة الـ 12، يبحث كوزمين عن العناصر التي يمكن أن تسد الفراغ الذي سيتركه ماجد ولوان، وستكون البدائل متاحة في عودة محمد عبدالباسط، إضافة إلى البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، ويبدو بالفعل أن دكة بدلاء الملك تهتز كثيراً في حال غياب لاعب أو اثنين، خاصة أن العناصر المتاحة من اللاعبين المحترفين الأجانب لم يقدموا المستوى المأمول، ومنهم الإسباني باكو ألكاسير والسورينامي كونراد، حيث لم يقدم الأخير ما يشفع له في هجوم الشارقة منذ التعاقد معه، وأصبح يمثل عبئاً في قائمة الفريق، في الوقت الذي لم ينجح فيه ألكاسير أيضاً في تطوير نفسه.