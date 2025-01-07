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الرياضة

الإعلان عن مواعيد وملاعب السوبر «الإماراتي القطري»

الإعلان عن مواعيد وملاعب السوبر «الإماراتي القطري»
8 يناير 2025 00:55

معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإماراتي القطري، مواعيد النسخة الثانية من البطولة، والتي ستقام في يناير الجاري، بمشاركة 8 فرق في البلدين يتواجهون خلال 4 مباريات، وتجمع المباراة الأولى الريان، وصيف الدوري القطري، مع شباب الأهلي، وصيف الدوري الإماراتي، 16 يناير في الدوحة، على استاد أحمد بن علي في السابعة بتوقيت الإمارات.
أما المباراة الثانية، فستكون بين النصر، وصيف كأس رئيس الدولة، ونادي قطر، وصيف كأس أمير قطر، 17 يناير في دبي، على ملعب استاد آل مكتوم في تمام الثامنة بتوقيت الإمارات.
أما المباراة الثالثة، فستكون بين السد، بطل الدوري القطري، والوصل، بطل الدوري الإماراتي، 18 يناير في الدوحة على استاد جاسم بن حمد في الثامنة بتوقيت الإمارات، وتختتم البطولة بالمباراة الرابعة بين الوحدة، بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والوكرة، بطل كأس قطر، 19 يناير في أبوظبي، على استاد آل نهيان في الثامنة بتوقيت الإمارات. وتوَّج العربي القطري بطلاً للنسخة الأولى من الكأس السوبر الإماراتية القطرية، بعد فوزه على الشارقة بهدف.

الإمارات
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