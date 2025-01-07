«دي سراج» يعانق ذهبية فئة الفحول

عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو أمير قطر، ختام المرحلة الافتتاحية من «جولة الجياد العربية» (Global Champions Arabians Tour) لموسم 2025 التي أقيمت في عجمان، وأعلنت اللجنة المنظمة للجولة فوز «دي سراج» لـ «مربط دبي للخيول العربية» بالميدالية الذهبية عن فئة الفحول.

وشهدت الجولة التي أقيمت على شاطئ الزوراء، استعراضات مبهرة لمجموعة من الجياد العربية الأصيلة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات المقيمة بالدولة والزوار ومحبي الخيول العربية والملاك من مختلف أنحاء العالم.

وفازت المهرة الصغيرة «إس كيو غندورة» من سلالة «إس كيو صقر» بالميدالية الذهبية الأولى في 2025 لصالح «مربط هنايا» السويسري والمملوكة لنايلة حايك، وبقيادة العارض فرانك سبونل، حصدت هذه المهرة النقاط العشرين وجائزة مالية قدرها 50000 يورو.

وحصلت «دي نيران» من «مربط دبي للخيول العربية» على الميدالية الفضّية، فيما نالت «ع ج سندالة» الميدالية البرونزية لصالح «مربط عجمان».

أما في فئة الأمهر الصغيرة، فقد حصد الميدالية الذهبية «شرار المنهل» لمالكه الإماراتي فهد الزعابي، وذلك بعد الفوز بفئته خلال اليوم الأول مع 91.79 نقطة، بقيادة العارض المتمرّس ويناند غيرهارد بوير، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى «فام فورتكس» المملوك من فيديريكو خوسيه موراليس، وتبعه «دي مزيون» من مربط دبي للخيول العربية بالميدالية البرونزية.

وبالنسبة إلى بطولة المهرات متوسّطة العمر، فقد نالت «شهاليل الشقب» من مركز الشقب إعجاب لجنة التحكيم لتكسب الميدالية الذهبية، حيث تقدّمت بطلة العالم السابقة على «دي روى» من مربط دبي للخيول العربية التي حصدت الميدالية الفضّية، وتبعتها «أصيلة البداير» من مربط البداير مع الميدالية البرونزية.

وفي فئة الأمهر متوسّطة العمر، حصد مربط البداير في الشارقة الميدالية الذهبية عبر«عزام الأمل» البالغ من العمر سنتين، والذي يُعتبَر مهراً متميّزاً مؤصَّلاً في جنوب أفريقيا، بينما حصل «دي هايل» من مربط الثامر القطري على الميدالية الفضّية، و«دي شهار» على الميدالية البرونزية بعدما كان قد حلّ في المركز الثالث ضمن الترتيب العام للموسم الأول من جولة الجياد العربية.

من ناحيتها، بدأت «دي بيسان» الموسم الجديد بشكل متألّق، عبر فوزها بالميدالية الذهبية لصالح الشقب القطري عن فئة الأفراس مع العارض الجديد أرنولد ميرتنز، وجمعت «دي بيسان»، وهي من سلالة «دي سراج»، أعلى النقاط بين الجياد في مرحلة عجمان، عبر الفوز بفئتها وحصد 93.14 نقطة.

أما الميدالية الفضّية، فكانت من نصيب «الأريام بنفسج» من مربط عجمان، والميدالية البرونزية من نصيب «الأيسميرة» من مربط الزبير. وفيما يتعلّق بالفحول، فقد أبهر «دي سراج»، أبو الفرس الفائزة بالميدالية الذهبية، لجنة التحكيم بتألّقه في الفوز، فيما حصل «عمار» من «مزرعة المرقاب» القطرية على الميدالية الفضّية برفقة العارض جياكومو كاباتشي.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب «برلين إم بي» من «مربط حليتان» في قطر والمؤصَّل في الولايات المتحدة الأميركية بواسطة ميندي بيترز.

وبعد المرحلة الأولى، يتربّع الآن باولو كابيتشي على رأس لائحة ترتيب العارضين مع 54 نقطة، وذلك بعد أن كان قد فاز العام الماضي بلقب «العارض الأفضل خلال العام»، ويأتي بعده أرنولد ميرتنز مع 52 نقطة، ثم رفاييل كورتي في المركز الثالث مع 50 نقطة.

وأقيمت الجولة في الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري، وهي بداية الموسم الثاني من جولة الجياد العربية في أوروبا والشرق الأوسط، وقدمت الجياد المشاركة في الجولة عروضاً لافتة، حيث سعى المتنافسون من مختلف أنحاء العالم لاعتلاء مراتب متقدمة ضمن الترتيب العام.

ويضم الموسم 7 مراحل أخرى، بالإضافة إلى «بطولة العالم للخيل العربية أبطال جولة الجياد»، وتبلغ قيمة جوائزها 24 مليون يورو.

20 نقطة

تولت لجنة تضم مجموعة من أبرز الحكام بهذا المجال من مختلف أنحاء العالم تقييم الجياد المتنافسة وفقاً لخمسة معايير هي النوع، والرأس والعنق، والجسم وخط الظهر، والأرجل والحركة، وتم منح 20 نقطة عن كل معيار، لتتمكّن الجياد التي تحصل على التصنيف الأعلى ضمن كل فئة من جمع النقاط طوال الموسم، مع جمع نقاط إضافية عند الفوز بألقاب البطولة.

حلم الناموس

تتنافس الجياد الحاصلة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كل مرحلة من المراحل المقامة في أوروبا والشرق الأوسط مع الجياد الفائزة بالبطولات في سلسلة الأميركتين بنهاية السنة، بحيث تحظى بفرصة تتويجها بلقب «بطل العالم للخيل العربية أبطال جولة الجياد».