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الرياضة

برشلونة وبلباو.. غياب «نجم الصيف»!

برشلونة وبلباو.. غياب «نجم الصيف»!
8 يناير 2025 09:07

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي برشلونة وأتلتيك بلباو الليلة الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في مدينة جدة السعودية، وتقام المواجهة وسط أجواء التوتر، سواءً داخل «البلوجرانا»، على خلفية تصريحات رافينيا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وبين إدارتي الفريقين، إلى جانب غياب نيكو وليامز لاعب «الباسكي» الذي كان حديث الانتقالات الصيفية، في ظل محاولات برشلونة لضمه وقتها، ونجم الصيف الآخر داني أولمو الذي انضم إلى برشلونة بالفعل قبل إلغاء تسجيله وسط محاولات لإعادة قيده في قوائم الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وتعرض وليامز لإصابة في الكاحل في التدريبات التي تسبق اللقاء، في وقت تعافى فيه لامين يامال لاعب برشلونة من إصابته بالكاحل أيضاً، ويتوقع أن يكون متاحاً لخوض المباراة.
وأثار رافينيا نوعاً من سخط إدارة برشلونة، عندما رد على سؤال في المؤتمر الصحفي حول وضعية أولمو وباو فيكتور اللذين يحاول النادي تسجيلهما، واعترف أنه لو كان في نادٍ آخر، لشعر بالشك بالقدوم إلى برشلونة، وذلك رداً على سؤال حول مدى تأثير مفاوضات النادي الكتالوني مع اللاعبين لتعزيز صفوفه.
وقام جوان لابورتا رئيس لابورتا بالحديث منفرداً مع اللاعب قبل انطلاق التدريب الأخير، ثم رفقة المدرب هانزي فليك، فيما بدا وكأنه نوع من العتاب للنجم على الحديث الذي أدلى به.
وستكون المباراة أمسية خاصة مرة أخرى لفالفيردي مدرب بلباو، الذي سبق أن قام بتدريب برشلونة خلال مسيرته، ويعرف جيداً كيف يتفوق على «البلوجرانا» مع الفريق الباسكي، وآخرها الموسم الماضي عندما هزمه 4-2 في طريقه إلى التتويج بلقب كأس إسبانيا.

السعودية
كأس السوبر الإسباني
برشلونة
أتلتيك بلباو
داني أولمو
رافينيا
خوان لابورتا
هانسي فليك
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