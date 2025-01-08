بنزيمة يكشف سر تميز الاتحاد أمام الهلال



الرياض (د ب أ)



أكد الفرنسي كريم بنزيمة قائد الاتحاد، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الهلال، واستحق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم.

وقال بنزيمة في تصريحات عقب نهاية المباراة التي حسمها الاتحاد بركلات الترجيح على ملعب «المملكة أرينا»، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي «قدمنا مباراة جيدة جداً، وعملنا بكل جدية، وقدمنا عملاً رائعاً أمام منافس قوي جداً وصعب المراس».

وأضاف النجم الفرنسي «نعرف جيداً أنه إذا لم تقدم أفضل ما لديك أمام الهلال لن تفوز، لذلك لعبنا باستمتاع وقتالية طوال المباراة، وهذا سر تميز الاتحاد».

وبسؤاله عما صنع الفارق في الاتحاد هذا الموسم، قال بنزيمة إن الفريق يملك حالياً لاعبين مميزين سواء الأساسيين أو البدلاء، ليظهر للجميع بأنه فريق متكامل، مشيراً إلى أن ذلك يعززه وجود جهاز فني ممتاز وإدارة رائعة تقود هذا المشروع.

ووعد بنزيمة جماهير الاتحاد بالقتالية في كل مباراة من أجل الفوز، معرباً عن سعادته بالأجواء التي يعيشها في الاتحاد.