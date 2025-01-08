نيوكاسل يصعق أرسنال في داره!



لندن (أ ف ب)



تغلب نيوكاسل على مضيفه أرسنال بهدفين، على «ملعب الإمارات»، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، ليخطو خطوة إلى المباراة النهائية في ويمبلي.

وافتتح ألكسندر إيزاك التسجيل، حين مرر جاكوب مورفي إلى السويدي أمام المرمى، ووضعها بسهولة في الشباك (37).

وبات في رصيد إيزاك 50 هدفاً بقميص نيوكاسل في مختلف المسابقات، منذ مباراته الأولى في أغسطس 2022، لم يسجل أهدافاً أكثر منه سوى النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (105)، والمصري محمد صلاح جناح ليفربول (73).

وراوغ إيزاك في منطقة الجزاء، وسدد إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا الذي تصدى، لكن الكرة وصلت إلى أنتوني جوردون وتابعها في الشباك (51).

ويلتقي الفريقان إياباً في الخامس من فبراير المقبل لمواجهة الفائز من مواجهتي توتنهام وليفربول.

ودخل المدربان المباراة بتشكيلة أساسية بمشاركة الألماني كاي هافيرتز، بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة، والنرويجي مارتن أوديجارد، إلى جانب البرازيلي جابريال مارتينيلي من جانب أرسنال، وإيزاك وجوردون، والإيطالي ساندرو تونالي، والبرازيلي جولينتون من نيوكاسل.

وسنحت لأرسنال العديد من الفرص، أبرزها عبر البلجيكي لياندرو تروسار الذي سدد في القائم، إثر تمريرة من مارتينيلي، قبل هدف نيوكاسل الأول، كما رأسية من هافيرتز الذي فشل في التعامل مع عرضية أمام المرمى.

وجدد نيوكاسل فوزه على أرسنال للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 1-0 في الثاني من نوفمبر ضمن المرحلة العاشرة، حين سجل إيزاك هدف المباراة الوحيد.

ويأمل نيوكاسل الذي لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة، في بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه (1976 و2023)، حين حل وصيفاً لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد توالياً.

في المقابل، تلقى أرسنال الذي يلعب مباراة مهمة ثانية مع مانشستر يونايتد السبت في دور الـ32 من كأس إنجلترا، خسارته الأولى بعد 13 مباراة في مختلف المسابقات.