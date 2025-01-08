برشلونة يبيع ميسي في مزاد!



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن برشلونة بيع مقتنيات تذكارية خاصة بملعب «كامب نو» قبل الهدم لإعادة التجديد، ويأتي ذلك جزءاً من محاولة «الكتالوني» لحصد أكبر مكاسب مالية، ويتصدر المقتنيات خزانة الملابس الخاصة بأسطورة النادي ليونيل ميسي، والتي يبدأ السعر المحدد لها بمبلغ 350 ألف دولار على الأقل.

المزاد ينطلق 23 يناير الجاري، ويمتد إلى 13 فبراير المقبل، عبر موقع إلكتروني، ويضم المزاد أيضاً «علامة الجزاء» في أرضية ملعب «كامب نو»، أعلام الركلات الركنية، بطاقات وصور تذكارية للاعبين ونجوم الفريق وغيرها.

وسبق أن قامت العديد من الأندية الإسبانية بهذه الخطوة عند تجديد ملاعبها، ومنها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.