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الرياضة

بيريز «دون معارضة» في انتخابات «الريال»

بيريز «دون معارضة» في انتخابات «الريال»
8 يناير 2025 10:47

 
مدريد (أ ف ب)

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دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى إجراء انتخابات للنادي، حيث من المتوقع أن يترشح من دون معارضة.
وقال النادي في بيان: «عقب اجتماع مجلس الإدارة، طلب رئيس النادي من اللجنة الانتخابية البدء في إجراءات الدعوة للانتخابات لرئيس النادي ومجلس الإدارة».
لم يواجه بيريس (77 عاماً) أي معارضة في ثلاث انتخابات «2013، 2017 و2021»، منذ عودته إلى رئاسة النادي في عام 2009 لفترة ثانية.
وكان انتُخب للمرة الأولى في عام 2000، حيث أشرف على حقبة «الجالاكتيكوس» للنادي، واستقال في عام 2006.
منذ عودته في عام 2009، فاز نادي العاصمة تحت قيادته بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وستة كؤوس أوروبية، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.
وتعاقد النادي منذ عام 2009 مع العديد من النجوم، على رأسهم البرتغالي كريستانو رونالدو، وآخرهم الفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

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فلورنتينو بيريز
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