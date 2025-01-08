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الرياضة

رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!

رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
8 يناير 2025 10:49

الرياض (د ب أ)

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أعرب الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس اتحاد جدة، عن سعادته بقيادة فريقه إلى الفوز على الهلال بركلات الترجيح، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وتصدى رايكوفيتش لثلاث ركلات ترجيح، ليقود فريقه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لينضم الاتحاد إلى الشباب، القادسية والرائد.
وقال رايكوفيتش في تصريحات، عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي: «قدمنا مباراة كبيرة، ولعبنا بقتالية طوال اللقاء، وفي النهاية تكلل لنا الفوز المستحق».
وأضاف الحارس الصربي، «دوري أن أساعد فريقي، قاتلنا حتى آخر نفس، وكانت الأمور صعبة، لكن في النهاية نجحنا في الذهاب إلى ركلات الترجيح».
وعن ركلات الترجيح التي تصدى لها أمام لاعبي الهلال، قال رايكوفيتش: «إنها لعبة حظ، وأنا حاولت أن أخمن، وهو ما ساعدني على التصدي لثلاث ركلات».

 

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