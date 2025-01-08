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الرياضة

«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!

«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
8 يناير 2025 10:57

 
مدريد (رويترز)

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أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مباراتين، بسبب تصرفه العنيف، خلال فوز فريقه 2-1 على فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الجمعة الماضي.
وتعرّض فينيسيوس للطرد، بعدما صفع ستول ديميتريفسكي حارس فالنسيا في الشوط الثاني على ملعب ميستايا عندما كان فريقه متأخراً 1-صفر.
وبعد استئناف قدمه النادي، أوقف الاتحاد الإسباني للعبة المهاجم مباراتين في الدوري، ما يسمح له بالمشاركة في مباراة كأس السوبر يوم الخميس أمام مايوركا.
ويسعى ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الإسبانية في البطولة التي تضم أربعة فرق في السعودية.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فالنسيا
فينيسيوس جونيور
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السعودية
ريال مايوركا
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