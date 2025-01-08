«البطاقات الملونة» تُكلف الشارقة 65 ألف درهم في مباراتين!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، غرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، على نادي الشارقة، بعد حصول لاعبي «الملك» على 6 بطاقات صفراء في مباراة الفريق أمام مضيفه العين 0-0، ضمن «الجولة 11» لدوري أدنوك للمحترفين.

ومثلت غرامة «البطاقات الصفراء»، الثانية على «الملك» في الموسم الحالي 2024- 2025، بعد الأولى في نهاية أكتوبر 2024، والتي بلغت قيمتها 35 ألف درهم، بعد نال لاعبو «الملك» 7 بطاقات في المواجهة أمام شباب الأهلي 1-2، من بينها بطاقتان حمراوان نالهما ثنائي حراسة المرمى عادل الحوسني، ومايد محسن مصبح.

ونال لاعبو الشارقة 27 بطاقة ملونة على مدار الموسم، من بينها 25 «بطاقة صفراء» كثالث أعلى فريق حصولاً على الإنذارت بعد اتحاد كلباء «27»، وعجمان «26»، بجانب حصول لاعبيه على بطاقتين حمراويين من أصل 18 في مجمل مباريات الدوري الـ 76.

ويفتقد الشارقة متصدر ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، جهود الثنائي لوان بيريرا، وماجد حسن في مباراته في «الجولة 12» أمام ضيفه خورفكان، بسبب تراكم الإنذارات.