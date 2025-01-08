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الرياضة

فليك: برشلونة لا يخاف «فلسفة» بلباو

فليك: برشلونة لا يخاف «فلسفة» بلباو
8 يناير 2025 11:45

 
الرياض (د ب أ)

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أكد هانزي فليك، مدرب برشلونة، جاهزية فريقه لملاقاة أتلتيك بلباو «الأربعاء» في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، مشيراً إلى أهمية اللقاء وصعوبة المنافس.
وقال فليك في المؤتمر الصحفي: «جميع اللاعبين مستعدون، وتركيزهم منصب بالكامل على المباراة، نقوم بكل ما هو مطلوب منا من ناحية التدريبات والتحضير، وسنرى ما سيحدث في النهاية».
وأضاف: «اللعب ضد أتلتيك بلباو دائماً ما يكون صعباً، إنه فريق قوي، يضم لاعبين متميزين، ويملك فلسفة كروية واضحة، لكننا جاهزون لتأكيد أننا في حالة جيدة». وختم المدرب حديثه بالقول: «الفوز بهذا اللقب سيكون أمراً مهماً جداً بالنسبة لنا، وسنعمل بكل قوتنا لتحقيق ذلك».
من جانبه، أكد رافينيا، لاعب برشلونة، أهمية مواجهة بلباو في كأس السوبر الإسباني، مشدداً على ضرورة تقديم أفضل ما لدى الفريق للقتال من أجل اللقب.
وقال رافينيا: «كما ذكرت عدة مرات، يجب أن نكون مستعدين للقتال من أجل جميع الألقاب، ولدينا الآن فرصة للبدء بكأس السوبر، إنه لقب يمكن أن يمنحنا الكثير من الثقة فيما تبقى من الموسم».
وأضاف: «لدينا العديد من المشجعين هنا في السعودية، واللعب أمامهم في هذه البطولة الخاصة أمر متميز للغاية، بالنسبة لي، هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها السعودية، ومحبة الجماهير العربية دائماً ما تكون شعوراً مذهلاً».
وتابع حديثه عن المباراة قائلاً: «نحن ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكن علينا أن نكون إيجابيين، ونتخطى أي تحديات أو سلبيات، ونواصل العمل بشكل إيجابي لتحقيق الفوز».

السعودية
كأس السوبر السعودي
برشلونة
بلباو
هانسي فليك
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