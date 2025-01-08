الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فالفيردي: مباراة برشلونة «معقدة»

فالفيردي: مباراة برشلونة «معقدة»
8 يناير 2025 11:57

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فليك: برشلونة لا يخاف «فلسفة» بلباو
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!


أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو، جاهزية فريقه لخوض السوبر الإسباني بالسعودية ، مشدداً على أهمية التركيز والتروي، خلال المواجهة المرتقبة أمام برشلونة «الأربعاء».
وقال فالفيردي: «جاهزون للبطولة بعد فترة جيدة من التدريبات، ندرك أن المباراة ستكون معقدة وصعبة، لكن لدينا ما يلزم من إمكانات لتحقيق الفوز، هذه بطولة مهمة بالنسبة لنا، وللاتحاد الإسباني، ولجميع الفرق المشاركة».
وأضاف: «لم نفز بأي بطولات منذ فترة، ولكن هذه البطولة تمنحنا فرصة لتغيير ذلك، نملك الزخم بفضل النتائج الإيجابية الأخيرة، ونعمل على ترجمة هذا الزخم على أرض الميدان».
وأشار المدرب إلى صعوبة مواجهة برشلونة، قائلاً: «برشلونة فريق كبير، وعلينا أن نكون في أفضل مستوى أمامه، لدينا فرصة كبيرة للفوز بالكأس، ونعرف الخصم جيداً، وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا».
من جهته، أوضح أوسكار دي ماركوس، قائد فريق بلباو، جاهزية الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، مشدداً على أهمية البداية القوية والتحكم بمجريات اللقاء لتحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي.
وقال دي ماركوس: «حضرنا واستعددنا بشكل ممتاز، وسنقدم أفضل ما لدينا، قدمنا أداءً جيداً أمام برشلونة في العام الماضي، ونعمل على تكرار ذلك، وتقديم المزيد في هذه المباراة».
وأضاف: «نحاول بدء المباراة برتم قوي، والسيطرة على مجرياتها منذ الدقيقة الأولى، لدينا فرصة حقيقية للفوز إذا نجحنا في استغلال نقاط الضعف».
واختتم أوسكار حديثه قائلاً: «هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي، سنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك».

السعودية
كأس السوبر الإسباني
برشلونة
بلباو
إرنستو فالفيردي
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
اليوم 09:51
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الشرفاء
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الشرفاء
اليوم 14:24
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مركز «شباب من أجل الاستدامة» ينطلق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مركز «شباب من أجل الاستدامة» ينطلق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة
اليوم 14:22
«موانئ أبوظبي» تنال 15 تقديراً دولياً من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
«موانئ أبوظبي» تنال 15 تقديراً دولياً من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
اليوم 14:19
مقر «سامسونج» في كوريا الجنوبية
اقتصاد
أرباح «سامسونج» أقل من التقديرات مع تفاقم مشاكل «الرقائق»
اليوم 13:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©