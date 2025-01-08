فالفيردي: مباراة برشلونة «معقدة»



الرياض (د ب أ)



أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو، جاهزية فريقه لخوض السوبر الإسباني بالسعودية ، مشدداً على أهمية التركيز والتروي، خلال المواجهة المرتقبة أمام برشلونة «الأربعاء».

وقال فالفيردي: «جاهزون للبطولة بعد فترة جيدة من التدريبات، ندرك أن المباراة ستكون معقدة وصعبة، لكن لدينا ما يلزم من إمكانات لتحقيق الفوز، هذه بطولة مهمة بالنسبة لنا، وللاتحاد الإسباني، ولجميع الفرق المشاركة».

وأضاف: «لم نفز بأي بطولات منذ فترة، ولكن هذه البطولة تمنحنا فرصة لتغيير ذلك، نملك الزخم بفضل النتائج الإيجابية الأخيرة، ونعمل على ترجمة هذا الزخم على أرض الميدان».

وأشار المدرب إلى صعوبة مواجهة برشلونة، قائلاً: «برشلونة فريق كبير، وعلينا أن نكون في أفضل مستوى أمامه، لدينا فرصة كبيرة للفوز بالكأس، ونعرف الخصم جيداً، وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا».

من جهته، أوضح أوسكار دي ماركوس، قائد فريق بلباو، جاهزية الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، مشدداً على أهمية البداية القوية والتحكم بمجريات اللقاء لتحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي.

وقال دي ماركوس: «حضرنا واستعددنا بشكل ممتاز، وسنقدم أفضل ما لدينا، قدمنا أداءً جيداً أمام برشلونة في العام الماضي، ونعمل على تكرار ذلك، وتقديم المزيد في هذه المباراة».

وأضاف: «نحاول بدء المباراة برتم قوي، والسيطرة على مجرياتها منذ الدقيقة الأولى، لدينا فرصة حقيقية للفوز إذا نجحنا في استغلال نقاط الضعف».

واختتم أوسكار حديثه قائلاً: «هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز، والوصول إلى النهائي، سنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك».