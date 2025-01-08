يونج بطل «سلة خارقة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجل تراي يونج سلة خارقة من قبل منتصف الملعب منحت فريقه أتلانتا هوكس الفوز على مضيفه يوتا جاز في الرمق الأخير 124-121 ، فيما تغلّب بوسطن سلتيكس على دنفر ناجتس في مواجهة بين بطلي النسختين الأخيرتين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

وفي نهاية مباراة متقاربة على ملعب دلتا سنتر في سولت لايك سيتي، هتف الجمهور عندما سجّل كولين سيكستون رمية ثلاثية لمصلحة يوتا عادل بها الأرقام 121-121 قبل 2.9 ثانيتين من النهاية.

وبدا أن الفريقين يتجهان نحو وقت إضافي، عندما أطلق يونج في الرمق الأخير رمية مذهلة قبل حدود منتصف الملعب، وهي الثالثة القاتلة في مسيرته مع هوكس، أهدى بها الفوز لفريقه.

وسجّل يونج 24 نقطة مع 20 تمريرة حاسمة ساعد بها أتلانتا، صاحب المركز السابع في المنطقة الشرقية (19-18)، في حين أحرز الفنلندي لاوري ماركانن 35 نقطة ليوتا جاز لم تكن كافية لمنحه الفوز.

وفي دنفر، سجّل جايسون تايتوم 29 نقطة، وأضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينجيس 25 نقطة، ليقودا حامل اللقب بوسطن سلتيكس إلى الفوز على حامل لقب 2023 دنفر ناجتس (118-106) الذي لعب محروماً من خدمات أفضل لاعب في أن بي ايه ثلاث مرات النجم الصربي نيكولا يوكيتش بسبب المرض.

وسجّل بورزينغيس 15 نقطة في الربع الأول قاد بها بوسطن إلى بداية قوية، لكن تقدمه 37-25 تبخّر في الربع الثاني إذ انتهى الشوط الأول 57-57.

وكان الموزع المخضرم راسل وستبروك أفضل مسجّل في صفوف دنفر برصيد 26 نقطة، علما أن ستة من لاعبيه أحرزوا أكثر من 10 نقاط، لكن سلتيكس حسم المباراة في نهاية المطاف، بعد تسجيله 15 نقطة توالياً في الربع الأخير.

وفي نيو أورليانز، سجّل أنتوني إدواردز 32 نقطة مع 9 متابعات قاد بها مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على بيليكانز 104-97، ليفسد بذلك عودة نجم أصحاب الأرض زيون وليامسون بعد غياب دام شهرين للإصابة.

وسجّل وليامسون 22 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، فيما كان زميله ديجونتي موراي أفضل مسجّل في صفوف الفريق برصيد 29 نقطة، أما سي جيه ماكولوم فعانى ليلة صعبة بتسجيله خمس نقاط فقط واكتفى بترجمة رمية واحدة من 14 محاولة.

وكان كوينتين جرايمز البطل غير المتوقع لدالاس مافريكس المُثقل بالإصابات، خلال تفوقه على لوس أنجلوس ليكرز بقيادة ليبرون جايمس 118-97 ليوقف بذلك سلسلة سلبية بلغت خمس هزائم توالياً.

وسجّل البديل جرايمز 23 نقطة مع 9 متابعات، وأحرز 6 من أصل رميات فريقه الـ18 من خارج القوس.

وكان دالاس قد خسر خمس مباريات مقابل انتصار واحد، منذ غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش للإصابة في ربلة الساق في يوم عيد الميلاد، كما أعلن أن نجمه الآخر كايري إرفينج سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت بسبب التواء في أسفل الظهر.

وبعد تأخره بفارق ست نقاط في الربع الثاني، أنهى مافريكس الشوط الأول بتسجيل 11 نقطة توالياً ليتقدم 55-50، قبل أن ينهي المباراة، من دون أن يتأخر في النتيجة في الشوط الثاني.

ولدى الخاسر، سجل ليبرون 18 نقطة، 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأنتوني ديفيس 21 نقطة و12 متابعة.