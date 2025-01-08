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الرياضة

«البطن» تهدد مشاركة كيريوس في «أستراليا المفتوحة»

«البطن» تهدد مشاركة كيريوس في «أستراليا المفتوحة»
8 يناير 2025 12:15

 
ملبورن (أ ب)

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تكتنف الشكوك مسألة عودة الأسترالي كيريوس للمشاركة في البطولات الأربع الكبرى للتنس «جراند سلام»، في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما تعرّض لإصابة في البطن، واضطر للانسحاب من مباراة استعراضية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، كان مقرراً إقامتها هذا الأسبوع.
وقال وصيف بطولة ويمبلدون 2022، والذي غاب بسبب إصابة في الرسغ والركبة منذ بطولة أميركا المفتوحة في 2022، في منشور على «إنستجرام» أن الفحص الذي أجراه بالموجات فوق الصوتية أظهر إصابته بشد في البطن، وقال: «للأسف لن أتمكن من اللعب أمام صديقي العزيز (ديوكوفيتش) يوم الخميس».
وأشار إلى أنه سيحصل على راحة، وسيفعل ما بوسعه كي يكون جاهزاً للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل في ملبورن بارك.
وكان اللاعب الأسترالي، الذي أصبح معلقاً مشهوراً، خلال فترة غيابه بسبب الإصابة، عاد للمشاركة في بطولات التنس في بطولة بريسبين التي أقيمت الأسبوع الماضي، وخاض مباراة واحدة في منافسات الفردي، ومباراتين في منافسات الزوجي مع ديوكوفيتش.
وفاز ديوكوفيتش وكيريوس في مباراتهما الافتتاحية بمنافسات الزوجي، وهي مباراة أمتعت الجماهير، وأقيمت في ملعب بات رافتر قبل أن يخسرا 2-6 و6 3 و8 - 10 أمام الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيتش، والنيوزيلندي مايكل فينوس.
ويثق مدير بطولة أستراليا المفتوحة، كرايج تيلي، في أن كيريوس سيشارك في أولى البطولات الأربع الكبرى.
وقال تيلي في معرض تعليقه على احتمال غياب النجم الأسترالي: «أعتقد أنه إجراء احترازي، هذه هي الكلمة التي حصلنا عليها منه، كيريوس ليس اللاعب الوحيد الذي لن يشارك في بعض مبارياته المقررة مسبقاً، خلال الأيام القليلة المقبلة، لا توجد أي مخاوف قبل بطولة أستراليا المفتوحة».

التنس
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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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