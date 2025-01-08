دوري أبطال آسيا للسيدات.. «أبوظبي الرياضي» يواجه «هوتشي» الفيتنامي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وضعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، والتي سحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، فريق السيدات بنادي «أبوظبي الرياضي» في مواجهة مضيفه ه«وتشي منه سيتي» الفيتنامي، الحاصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

ويلتقي في بقية المواجهات، أوراوا ريد دايموندز الياباني، متصدر المجموعة الثالثة، وبطل بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2023، بمنافسه ووهان جيانجدا الصيني، في المقابل، يلعب ملبورن سيتي الأسترالي متصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، مع تايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه، فيما يلعب هيونداي ستيل ريد إينجلز من كوريا الجنوبية، مع بام خاتون الإيراني.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي من جولة واحدة على أرض الفريق الوارد أولاً في القرعة، حيث تقام المباريات يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث ستُجرى مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية – وجميعها من جولة واحدة – في الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وحجز «أبوظبي الرياضي»، مقعده في الدور ربع النهائي بعبور الدور التمهيدي، والتأهل من دور المجموعات بعد حصوله على وصافة ترتيب «المجموعة الأولى» برصيد 5 نقاط، خلف هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي، والمتصدر برصيد 7 نقاط، قبل أن ينضم إليهم ووهان جيانجدا الصيني بالتأهل كأحد أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث.

قرعة الدور ربع النهائي:

هيونداي ستيل ريد إينجلز «كوريا الجنوبية» - بام خاتون «إيران»

ملبورن سيتي «أستراليا» - تاتيتشونج بلو وايل «الصين تايبيه»

أوراوا ريد دايموندز «اليابان» - ووهان جيانجدا «الصين»

هوتشي منه سيتي «فيتنام» - أبوظبي «الإمارات»