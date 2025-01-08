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الرياضة

«الرحالة المغربي» صفقة الوصل المنتظرة

«الرحالة المغربي» صفقة الوصل المنتظرة
8 يناير 2025 12:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يقترب الدولي المغربي طارق تيسودالي، من الانضمام إلى الوصل، خلال «الانتقالات الشتوية»، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، على أن يكون التعاقد مع اللاعب «31 عاماً»، على سبيل الإعارة من باوك سالونيكا اليوناني.
ويرغب «الإمبراطور» في تدعيم الهجوم، في ظل عدم القدرة على الاستفادة من هاريس، وتراجع مستوى كايو كانيدو فنياً، بينما يلعب ساكسيس مع الفريق في «الآسيوية» فقط، وهو ما يعني تسجيل تيسودالي بديلاً لهاريس أو ساكسيس.
وانتقل تيسودالي إلى باوك، خلال الصيف الماضي، بموجب عقد يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، إلا أنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة، ما دفعه للبحث عن تحدٍ جديد.
ويعد اللاعب المغربي بمثابة «رحالة» بين أندية أوروبية عدة، ودافع عن ألوان 10 فرق، وبدأت مسيرته عام 2014 مع تيلستار، وشارك في 76 مباراة، وسجل 22 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة، ولم يستطع إثبات وجوده في هولندا، ما دفعه للانتقال إلى فرنسا، قبل الاستقرار في بلجيكا، وباستثناء تجربته مع بيرتشوت البلجيكي، التي استمرت لفترة 3 أعوام، فإن تيسودالي خاض تجارب قصيرة مع باقي الأندية التي لعب لها.
وشهدت مسيرة تيسودالي نقلة نوعية منذ انتقاله إلى الدوري البلجيكي، إذ أدى تألقه اللافت إلى الانضمام إلى منتخب المغرب، الذي شارك معه في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون عام 2023».
وسجل تيسودالي 125 هدفاً، وصنع 67 هدفاً، مع الأندية التي لعب لها، خلال مسيرته الاحترافية، وشارك مع المغرب في 14 مباراة، وأحرز هدفين.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
المغرب
اليونان
بلجيكا
فرنسا
كايو كانيدو
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