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الرياضة

غنتوت ينظم مباراة «البولو الخيرية»

غنتوت ينظم مباراة «البولو الخيرية»
8 يناير 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مباراة البولو الخيرية المجتمعية السنوية، يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ويعود ريعها لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي «قسم الأيتام»، وتأتي ضمن الفعاليات الخيرية الرياضية الإنسانية المجتمعية التي يحرص النادي على تنظيمها بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، فيما تمثل المباراة تحضيرياً لبطولة الميدالية الذهبية التي ينظمها النادي من 13 إلى 18 يناير الحالي، بمستوى 4 -6 هاند كاب، وتسبق انطلاقة بطولة الإمارات الدولية ضمن برنامج النادي السنوي من 27 يناير إلى 8 فبراير المقبل بمستوى «8 - 10 هاند كاب».
وأكملت اللجنة المنظمة للمهرجان الخيري المجتمعي، برئاسة السيد خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، ترتيبات برنامج المهرجان، الذي يبدأ باستقبال براعم المهرجان وأسرهم، اعتباراً من الثانية والنصف ظهراً، مع بدء الفعاليات المختلفة، مثال ركوب الخيل، وركوب الحنطور، وخيول البوني الصغيرة، والاستمتاع بألعاب مسرح الطفل، وفي الساعة الرابعة عصراً تبدأ مباراة البولو الخيرية بين «الأبيض والأحمر»، ويعقبها تكريم المشاركين، وتسليم شيك التبرع إلى ممثلي الهلال الأحمر.

الإمارات
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
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