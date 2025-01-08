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الرياضة

جيريرو يعتزل دولياً

جيريرو يعتزل دولياً
8 يناير 2025 13:24

ليما (أ ف ب)

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أعلن المهاجم البيروفي باولو جيريرو، أفضل هداف في تاريخ بلاده، اعتزاله كرة القدم الدولية، بعد 20 عاماً مع المنتخب الأميركي الجنوبي.
قال جيريرو (41 عاماً) الذي استهل مشواره مع بيرو في 9 أكتوبر 2004 ضد بوليفيا :«يحتاج المنتخب الوطني لدماء جديدة، الناس تطالب بلاعبين جدد، ولنمنح الفرصة إذا للشبان».
وكانت المباراة التي خسرتها بيرو بهدف ضد الأرجنتين في 19 نوفمبر، ضمن تصفيات مونديال 2026، الأخيرة له مع بلاده، بعد مشوار سجل خلاله 40 هدفاً في 125 مباراة.
ويعود هدفه الأخير مع «بلانكيروخا» إلى مارس 2024، خلال الفوز الودي على جمهورية الدومينيكان في العاصمة ليما.
وخلال مسيرته الطويلة، حمل جيريرو ألوان بايرن ميونيخ، وهامبورج الألمانيين، وكورنثيانز البرازيلي من بين أندية عدة، فيما يدافع راهناً عن ألوان أليانسا ليما.
شارك مع منتخب البيرو ست مرات في كوبا أميركا، وفي كأس العالم 2018 في روسيا.

بيرو
الأرجنتين
بايرن ميونيخ
هامبورج
كورينثيانز
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