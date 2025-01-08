«مبادلة أبوظبي» تستقطب نجمات التنس في العالم



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، لاستضافة واحدة من أكثر نسخها تنافسية حتى الآن، بمشاركة نخبة من نجمات التنس العالميات.

تُقام البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية من 1 إلى 8 فبراير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانتها حدثاً رياضياً بارزاً في جولة رابطة محترفات التنس.

وتتصدر قائمة المشاركات البطلة الحالية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالمياً، التي تعود إلى الملاعب بكامل لياقتها، بعد موسم مليء بالتحديات.

وشهد النصف الثاني من العام الماضي تراجعاً في مشاركاتها، بسبب معاناتها من التهاب القصبات وإصابة في الظهر، إلا أنها نجحت في استعادة تألقها.

يُذكر أن ريباكينا حققت موسماً مذهلاً في 2024، حيث توجت بثلاثة ألقاب، ضمن جولة رابطة محترفات التنس، بما في ذلك بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بطولة بريسبان الدولية، وبطولة بورشه للتنس في شتوتجارت.

في «نسخة 2024» من البطولة، أظهرت ريباكينا أداءً استثنائياً في القوة والدقة، حيث تفوقت في النهائي على داريا كاساتكينا 6-1,6-4، لتحقق أول لقب لها في أبوظبي، والأداء القوي يجعلها المرشحة الأبرز للدفاع عن لقبها في النسخة الحالية.

إلى جانب ريباكينا، تشهد البطولة مشاركة وصيفة العام الماضي، داريا كاساتكينا، التي تسعى للثأر من هزيمتها في النهائي، كما تعود السويسرية بليندا بنشيتش، بطلة «نسخة 2023»، إلى الملاعب بقوة بعد استئناف مشاركاتها في أكتوبر الماضي، عقب فترة توقف قصيرة بسبب ظروف الحمل والولادة.

وتُعد بنشيتش واحدة من أبرز الأسماء المشاركة، بفضل سجلها المتميز وروحها القتالية العالية، مما يضيف المزيد من الحماس إلى أجواء البطولة.

وقال نايجل جوبتا مدير البطولة: «نجحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز محطات التنس النسائي عالمياً، والتتويج بلقب البطولة العام الماضي كان لحظة استثنائية في مسيرة ريباكينا، التي نتطلع لرؤية أدائها مجدداً، وهي تدافع عن لقبها أمام نخبة من اللاعبات العالميات، والبطولة هذا العام تتميز بقائمة مشاركات قوية تجعلنا نترقب واحدة من أكثر النسخ تنافسية في تاريخ البطولة».

إلى جانب ريباكينا وكاساتكينا، تشهد البطولة مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، التي تعود إلى الملاعب بعد تعافيها من إصابة في الكتف، ويتوقع أن تحظى بدعم جماهيري كبير، كونها واحدة من أبرز الأسماء العربية، كما تضم قائمة المشاركات الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، التي تألقت بوصولها إلى نصف النهائي في النسختين السابقتين.

تستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في تعزيز مكانتها بوصفها، إحدى المحطات البارزة في جولة التنس النسائية، بفضل مستواها التنافسي العالي وتنظيمها المتميز.