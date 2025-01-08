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الرياضة

«إرث» أبوظبي يطلق أكاديمية كرة القدم للشباب

«إرث» أبوظبي يطلق أكاديمية كرة القدم للشباب
8 يناير 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق فندق «إرث» أبوظبي أكاديمية كرة القدم للشباب، وهي شراكة جديدة ومثيرة مع مركز كرة القدم للفرص والتعلم والتميز، تهدف إلى إحداث ثورة في عالم كرة القدم للشباب في العاصمة.
وتمّ تصميم الأكاديمية لتطوير المواهب الشابة والارتقاء بمستوى التدريب الرياضي، حيث تجمع بين المنهجية المعترف بها عالمياً والمرافق، والإمكانات الفريدة المتوفرة في «إرث» أبوظبي، ما يضع معياراً جديداً لبرامج كرة القدم عالية الأداء.
تبدأ الرحلة مع يوم ديناميكي من التجارب المفتوحة 10 يناير، وتدعو هذه التجارب اللاعبين الشباب لاكتشاف فلسفة التدريب المُبتكرة المعروفة باسم «أسلوب OLE»، والتي تدمج بين الدقة الفنية، والفهم التكتيكي، والمرونة الذهنية لتطوير لاعبين متكاملين.
ويتمّ تنظيم الجلسات في ملعب العشب الطبيعي بمعايير «الفيفا» الخاصة بفندق إرث أبوظبي، وهو مكان يشتهر بجودته الاحترافية وأجوائه الملهمة.
وتفتح التجارب أبوابها للاعبين من مختلف الفئات العمرية، ما يتيح للرياضيين الطموحين فرصة إظهار قدراتهم وضمان مكان لهم في هذه الأكاديمية الرائدة.

 

 

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