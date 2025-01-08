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الرياضة

منتخب الشراع يختتم المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي

منتخب الشراع يختتم المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي
8 يناير 2025 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


اختتم منتخب الشراع الحديث مشاركته في بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتمست، والتي أقيمت في هونج كونج، بجانب عدد كبير من منتخبات «القارة الصفراء» وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية.
وجمعت بطولة آسيا والمحيط الهادي للشراع الحديث «أوبتمست» أكثر من 120 لاعباً ولاعبة مثلوا 20 دولة هي الإمارات، وعُمان وقطر، ونيوزيلندا، وأستراليا، والأرجنتين، واليابان، والهند، والصين، وكوريا الجنوبية، وماكاو وتايلاند، وسريلانكا، وسنغافورة، والفلبين، وماليزيا، وتايوان وميانمار، وهونج كونج.
وسجل المنتخب حضوراً متميزاً في البطولة التي استمرت 5 أيام، حيث نجح في حصد نتائج جيدة في التصفيات الأولية لتصنيف اللاعبين واللاعبات، ونجح فيها الرباعي خليفة الرميثي، وعبدالله يحيى الزبيدي، وسيمون هريستوف، وكورنيلا باجاك في اجتيازها، والتأهل إلى المجموعة الذهبية، والتي ضمت 67 لاعباً ولاعبة.
وواجه أبطالنا الصغار تحديات كبيرة في المراحل الحاسمة التي جرت وسط تقلبات المحيط الهادي بين الجزر، حيث حقق سيمون هريستوف المركز 20، وحل عبدالله يحيى الزبيدي في المركز 33، ونال زميله خليفة الرميثي المركز 52، وحلت كورنيلا باجاك في المركز 54 في الترتيب النهائي للمجموعة الذهبية.

 

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يذكر أن مشاركة منتخب الشراع الحديث جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل توفير الفرص لعناصر المنتخبات في جميع الفئات للاحتكاك وصقل القدرات في البطولات والملتقيات الإقليمية والقارية والعالمية في الرياضات الشراعية الحديثة.

 

الإمارات
الشراع الحديث
هونج كونج
اتحاد الشراع والتجديف
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