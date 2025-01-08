750 طيراً في بطولة فزاع للهدد



دبي (الاتحاد)



انطلقت الأشواط التأهيلية لبطولة فزاع للهدد، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة العشوش على طريق دبي العين.

وجاءت الأشواط التأهيلية مليئة بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الصقارين والطيور المشاركة، للتفوق في الحدث العريق على صعيد رياضات الصيد بالصقور.

وشهدت الأشواط التأهيلية التي تستمر إلى 17 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 750 طيراً، وتم تقسيم البطولة إلى فترتين صباحية ومسائية، تسهيلاً لمشاركة الصقارين، ولضمان تقديم أفضل أداء ممكن.



وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن البطولة تمثل إضافة مهمة لرياضات الصيد وسباقات الصقور في الدولة، وتعكس اهتمامنا بالموروث المحلي المرتبط بأجدادنا، وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، وهو ما يعكس الشغف الكبير بهذه الرياضة.

وتعتمد بطولة الهدد على التحدي بين الصقر والحمام الزاجل، حيث يجب على الصقر إثبات سرعته ودقته في صيد الحمام ضمن زمن محدد، ما يعكس مهارات الصقارين في تدريب طيورهم على أعلى المستويات، ويُمنح كل مشارك ثلاث محاولات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام لجنة تحكيم مختصة.