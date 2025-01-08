نخبة نجوم العالم في بطولة «تيم كاب» للجولف بأبوظبي

أبوظبي (وام)

تنطلق «الجمعة»، منافسات النسخة الثانية من بطولة «تيم كاب» للجولف في نادي أبوظبي للجولف، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، يتنافسون لمدة 3 أيام، من خلال جولة لـ 4 كرات، وجولتين من الرباعيات وجولة من الفردي.

تقام البطولة التي توج بلقبها في النسخة الماضية في عام 2023 فريق قارة أوروبا، بقيادة الإيطالي فرانشيسكو موليناري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتعد محطة تحضيرية مهمة لكأس رايدر الذي يقام في سبتمبر من العام الجاري على ملعب بيثبيج بلاك في نيويورك.

وأعلن فريقا بريطانيا وأيرلندا، وقارة أوروبا عن القائمة النهائية للنجوم المشاركين في الحدث، وتضم قائمة فريق بريطانيا وأيرلندا بقيادة النجم الإنجليزي جاستن روز كلاً من مواطنيه لوري كانتر، وتومي فليتوود، وتايريل هاتون، وماثيو جوردان، وآرون راي، وجوردان سميث، ومات والاس، وبول وارينج، و توم مككيبن من أيرلندا الشمالية.

وتضم قائمة فريق قارة أوروبا بقيادة النجم الإيطالي فرانشيسكو موليناري، كلاً من الدنماركي نيكولاي هويجارد، ومواطنه راسموس هيوجارد، والفرنسي رومان لانجاسك، والإيطالي ماتيو مانا سيرو، والدنماركي راسموس نيرجارد، ومواطنيه نيكلاس نورجارد، وثوربيون أولسن، والفرنسيين، ماثيو بافون، وأنطوان رونر، على الترتيب.