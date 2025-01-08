206 فرسان يخوضون التحدي في «الشراع الدولية لقفز الحواجز»



أبوظبي (وام)



تنطلق يوم الخميس فعاليات بطولات الشراع الدولية لقفز الحواجز، وتستمر أسبوعين، وذلك برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وتبدأ منافسات البطولة اليوم من فئة الـ3 نجوم، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وبعدها تتواصل دوليات قفز الحواجز المختلفة على ميادين نادي أبوظبي للفروسية لمدة أسبوعين.

وأكدت اللجنة المنظمة أن تنظيم بطولات الشراع الدولية لقفز الحواجز يأتي تجسيداً لرؤية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، مالك إسطبلات الشراع، الداعمة لفرسان قفز الحواجز، ضمن مساعيها الدؤوبة التي تهدف إلى استدامة التطوّر لرياضة الفروسية عموماً، ولقفز الحواجز بصفة خاصة، بما أثمر الكثير من الإنجازات المهمة على ميادين الفروسية الدولية والعالمية، وفي مقدمتها تأهل فريق الإمارات لقفز الحواجز للمرة الأولى في أولمبياد باريس 2024، وبلوغ الفريق نهائي كأس الأمم في برشلونة منذ العام 2017.

وتتوالى فعاليات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وعلى رأسها الحدث الرئيس من فئة الـ4 نجوم في دورتها الثامنة، والتي تنطلق فعالياتها من 15 إلى 19 يناير الجاري، وخلال موسم دوليات القفز الحالي بالإمارات.

وتحتفظ إسطبلات الشراع بتسجيل قصب السبق في تنظيمها لثلاث بطولات دولية متتالية من فئة الـ 2 و3 و4 نجوم، خلال ثلاثة أسابيع متتالية في العام 2020.

ويأتي تنظيمها بطولتين دوليتين في العام 2025، متوافقاً مع خططها الرامية إلى تمكين فرسان القفز، وإكسابهم المزيد من خبرات الأداء في أكثر من مستوى أمام نخبة فرسان القفز، بهدف تحقيق الانتصارات والإنجازات بخيول قادرة على العطاء مع فرسان الإمارات لقفز الحواجز من كل الفئات.

وتفصيلاً، تشتمل بطولة الشراع الدولية من فئة الـ3 نجوم على 10 منافسات، تبلغ جوائزها 207900 يورو، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر «5ـ6ـ7» سنوات من 9 منافسات، وجوائزها 35 ألف يورو، وثلاث منافسات دولية لفرسان القفز من فئة «الجونيورز»، جوائزها 13 ألف يورو، وثلاث منافسات دولية لفئة الأشبال جوائزها 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى 3 منافسات دولية لفئة الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، وجوائزها 62.400 يورو.

ويشارك في بطولة الشراع الدولية من فئة الـ3 نجوم 206 فرسان، من 40 دولة، بصحبتهم 402 من الخيول، منها 252 خيلاً للمنافسة في أشواط البطولة من فئة الـ3 نجوم، و70 خيلاً للمنافسة في بطولة الخيول الصغيرة عمر «5 ـ 6 ـ7» سنوات، و24 خيلاً ينافس بها الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، و22 خيلاً بصحبة الفرسان من فئة «الجونيورز»، و24 خيلاً للفرسان من فئة الأشبال.

وترعى منافسات البطولة مجموعة من المؤسسات والشركات، منها لونجين، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، واتحاد الفروسية والسباق، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وغيرهم.

ويرأس اللجنة المنظمة لبطولات الشراع، محمد أحمد الحربي، ويترأس لجنة تحكيم منافسات بطولة الـ3 نجوم، الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، ويعاونه 6 محكمين دوليين، ويترأس لجنة التحكيم لبطولة الشراع الدولية من فئة الـ4 نجوم، الحكم الدولي حسام زميت، ويصمم ويبني مسارات منافسات البطولتين على أرض الميدان الإيطالي ترافا جلياتي، بمعاونة 4 من المصممين الدوليين، ويشرف على الميادين الدولي على مهاجر، بمعاونة 8 مشرفين دوليين.