ميثاء القبيسي تكسب لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



محمد حسن (دبي)

أهدت الفارسة ميثاء القبيسي إسطبلات زعبيل، لقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101 كلم، الذي أقيم اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية على صهوة الجواد «بكنيك بارك» بزمن قدره 3:26:25 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.36 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة «جولديكا فولي» لإسطبلات الكمدة، بزمن قدره 3:26:43 ساعة، فيما حل في المركز الثالث مايد عادل الحوسني على صهوة «دليها دي ميروس» لإسطبلات السراب، وسجل 26:30:02 ساعة.

وتميز السباق بالقوة والتحدي بين الفرسان من أجل تحقيق اللقب، وظلت المنافسة محتدمة حتى المراحل الأخيرة، ونجحت بطلة السباق في المحافظة على مركز متقدم بالقرب من خيول الصدارة، خلال المراحل الثلاث الأولى، ثم تبدلت الأمور في المرحلة الأخيرة، حيث انحصرت المنافسة بين البطلة والوصيفة لتحسم اللقب بفارق 22 ثانية.

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث فازت البطلة بالكأس الذهبية، والوصيفة بالكأس الفضية، وصاحب المركز الثالث بالكأس البرونزية.

ورصدت للسباق جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس وحتى الثلاثين مبلغ 30 ألف درهم.

وينطلق في السابعة صباح الغد سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كلم، وهو السباق قبل الأخير في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى 40 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية، ومسافتها 35 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة، ومسافتها 25 كيلومتراً بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كيلومتراً بالألوان البيضاء.