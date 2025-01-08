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الرياضة

إنتر ميلان يضع كوريا تحت الملاحظة!

إنتر ميلان يضع كوريا تحت الملاحظة!
8 يناير 2025 16:26

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إن خواكين كوريا، لاعب الفريق، سيتم تقييم حالته بشكل يومي، عندما كشفت الفحوص الطبية إصابته في ربلة الساق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ «30 عاماً» خضع للفحوص، وسيتم متابعته حالياً أثناء عمله على استعادة لياقته البدنية.
وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «خضع خواكين كوريا لفحوص طبية في إستيستو كلينيكو هيومانيتاس في روزانو».
وأضاف: «أصيب اللاعب في ربلة الساق اليسرى، وسيتم تقييم حالته يومياً».
وشارك كوريا، الذي لعب الموسم الماضي معاراً لفريق مارسيليا الفرنسي، في خمس مباريات هذا الموسم مع الإنتر من بينهم أربع مباريات شارك بديلاً، وسجل هدفاً واحداً.

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