منتخب الجوجيتسو يخوض 9 بطولات إقليمية وقارية وعالمية في 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو أجندة مشاركات المنتخب الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في البطولات القارية والعالمية خلال عام 2025، في حين يواصل المنتخب استعداداته لبطولات العام الجديد الذي يحمل في طياته أجندة حافلة بالاستحقاقات.

وتضم قائمة مشاركات المنتخب 9 بطولات تمتد من فبراير حتى نوفمبر، وتتنوع ما بين بطولات قارية ودولية وعالمية للفئات العمرية المختلفة.

على الصعيد القاري، يستهل المنتخب مشاركاته مع بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب التي تُقام في تايلاند من 13 إلى 15 فبراير، وتشمل الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 عاماً. كما سيخوض بطولة آسيا التاسعة لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً في الأردن من 23 إلى 25 مايو، ويتطلع أبطال الإمارات للحفاظ على تفوقهم القاري، ويشارك المنتخب يومي 24 و25 يوليو في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو التي تُقام في البحرين وتشمل فئات تحت 14 و16 و18 و21 عاماً، بالإضافة إلى فئة الكبار، فضلاً عن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر، والتي تشمل فئة تحت 18 عاماً.

ويستعد المنتخب أيضاً لمشاركاته الدولية في كل من بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو لفئة الكبار في فرنسا يومي 26 و27 أبريل، وبطولة الجائزة الكبرى للكبار بتايلاند من 19 إلى 21 يونيو.

وتُعد بطولات الجائزة الكبرى من المحطات البارزة على الصعيدين الدولي، حيث تلعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنتخب عالمياً وتحسين موقعه في قرعة بطولة العالم للجوجيتسو. وتتميز هذه البطولات بأهمية خاصة، إذ لا تقتصر على تعزيز تصنيف المنتخب فحسب، بل تُعد أيضاً منصة مثالية لاختبار المواهب الجديدة وإعدادها للمنافسات الكبرى. ومن خلال هذه البطولات، يواصل المنتخب الوطني ترسيخ مكانته كواحد من أقوى المنتخبات على الساحة الدولية، ويواصل مسيرة الإنجازات العالمية.

وعلى صعيد البطولات العالمية، ستكون دورة الألعاب العالمية – شينجدو 2025، التي تقام في الصين من 10 إلى 12 أغسطس، محطة بارزة أخرى لفئة الكبار، ويتطلّع المنتخب إلى تكرار إنجازه الاستثنائي في الدورة الماضية التي أقيمت في برمنجهام، ألاباما في الولايات المتحدة عام 2022 ونجح حينها في تحقيق 5 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان تاريخيتان.

وتليها بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند من 1 - 15 نوفمبر، وتغطي جميع الفئات العمرية (تحت 14 و16 و18 عاماً، بالإضافة إلى تحت 21 عاماً والكبار). وأخيراً، تختتم الأجندة بدورة التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية من 17 إلى 18 نوفمبر.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «منتخبنا يدخل هذه الاستحقاقات بصفته مرشحاً قوياً للمنافسة على الألقاب ومواصلة تحقيق الإنجازات القارية والدولية والعالمية، مشيراً إلى أن عام 2025، بما يحمله من بطولات مهمة، سيكون امتداداً لمسيرة منتخبنا الحافلة بالإنجازات وتحقيق الطموحات، ليواصل إلهام الأجيال المقبلة من اللاعبين. ونحن محظوظون، بلا شك، بدعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة وممارسيها، والتي توفر لهم كل سبل النجاح وتزودهم بدعم لا محدود مكّنهم من تصدر التصنيفات العالمية».