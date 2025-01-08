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الرياضة

16 لاعباً ولاعبة يمثلون «شطرنج الإمارات» في «الكويت الدولي»

16 لاعباً ولاعبة يمثلون «شطرنج الإمارات» في «الكويت الدولي»
8 يناير 2025 18:00

الكويت (وام)
يشارك 16 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة في منافسات مهرجان الكويت الدولي الأول للشطرنج، الذي ينظمه النادي الكويتي للألعاب الذهنية خلال الفترة من 4 إلى 13 يناير الجاري.
ويتنافس نحو 300 لاعب ولاعبة من أساتذة اللعبة المصنفين من 25 دولة على المراكز الأولى، في 5 بطولات شطرنج للأساتذة، والتحدي، والسيدات، والسريع للكبار والصغار.
وحضر الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، جانباً من فعاليات الجولة الثالثة من المهرجان، يرافقه حسين عبد الله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وأكد النيادي أهمية المشاركة بمنافسات مهرجان الكويت الدولي الأول للشطرنج في إطار غرس الروح الرياضية، وتكريس طاقات الشباب في النشاطات الرياضية والاجتماعية، والسعي الطموح لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، وتعزيز سبل التعاون الرياضي بين دولة الإمارات والكويت، كما أكد الدعم الكامل من السفارة لمشاركة أبناء وبنات دولة الإمارات، لتحقيق أفضل النتائج في منافسات هذه البطولة.
من جانبه توجه الخوري بالشكر والتقدير إلى سفارة الدولة، على حضورها فعاليات البطولة، ودعمها ومساندتها للمشاركين من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المهرجان يعزز الروابط الأخوية بين دولة الإمارات والكويت وبقية الدول المشاركة، كما يعد فرصة مهمة لتطوير قدرات المشاركين.

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