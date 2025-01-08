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الرياضة

«الفورمولا-1» تمدد «جائزة بلجيكا» إلى 2031

«الفورمولا-1» تمدد «جائزة بلجيكا» إلى 2031
8 يناير 2025 17:13

 
لندن (أ ب)

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مدد مسؤولو «الفورمولا-1» تعاقدهم مع منظمي سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ولكن من المقرر استبعاد أحد السباقات الأكثر شهرة في هذه الرياضة من الجدول في عامي 2028 و2030.
وذكر مسؤولو «الفورمولا-1»، أن التمديد الذي يبدأ من العام المقبل، يتضمن إقامة السباق في أعوام 2026 و2027 و2029 و2031.
ويعني سعي مسؤولو «الفورمولا-1» في السنوات الأخيرة لتوسيع الجدول بإقامة المزيد من السباقات في الولايات المتحدة وآسيا، المزيد من المنافسة على الأماكن التقليدية في أوروبا التي تسعى إلى الحفاظ على أماكنها في أجندة السباقات.
وكان مضمار سبا-فرانكفورشان، الذي يفضله الكثير من السائقين بسبب تصميمه السريع المتدفق عبر التلال المغطاة بالغابات، يتواجد في أجندة سباقات «الفورمولا-1» في موسم البطولة الأول في 1950، وكان يتواجد في أجندة السباقات كل عام منذ عام 2007.
وقال ستيفانو دومينيكالي، رئيس «الفورمولا-1» في بيان: «سباق جائزة بلجيكا الكبرى هو أحد السباقات التي شكلت بطولتنا الأولى في 1950، لذلك وبينما نبدأ عامنا الخامس والسبعين، من المناسب أن نتمكن من مشاركة أخبار هذا التمديد المهمة».
ومن دون وجود سباق جائزة بلجيكا الكبرى في 2028، لن يكون هناك سباق يقام على أرض ماكس فيرستابن، بطل العالم الحالي، الذي ولد في بلجيكا ولكنه يتسابق تحت العلم الهولندي.
ومن المقرر أن يتم استبعاد سباق جائزة هولندا الكبرى بعد عام 2026، بعدما قرر المروج الشهر الماضي عدم الاستمرار.
ويقام سباق جائزة بلجيكا الكبرى هذا العام في الفترة من 25 إلى 27 يوليو المقبلين، ويتضمن سباق السرعة.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بلجيكا
ماكس فرستابن
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