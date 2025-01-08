«الأراضي والأملاك» تقود تحالفاً لرعاية بطولات فزاع الدولية



دبي (وام)



أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي، قيادة تحالف عقاري لدعم ورعاية «بطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم 2025»، والتي تنطلق في العاشر من فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي.

ويضم التحالف العقاري، إلى جانب دائرة الأراضي والأملاك، كلاً من الراعي الاستراتيجي شركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، والرعاة الماسيين «إلينجتون العقارية»، و«بيوند العقارية»، و«بريسكوت العقارية»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، بالإضافة إلى الراعي الذهبي «أرستا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام الدائرة، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية.

وأكد الحضور أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص دائرة الأراضي والأملاك على تقديم نموذج إيجابي لدور القطاع العقاري في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير كافة سبل التمكين والدعم لأصحاب الهمم، بما يعزز قيم الدمج والتكافل في المجتمع.



وتشمل النسخة الجديدة من «بطولات فزاع الدولية» 3 بطولات رياضية: هي بطولة فزاع الدولية السادسة عشرة لألعاب القوى - الجائزة الكبرى، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وبطولة فزاع الدولية السادسة عشرة للريشة الطائرة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، وبطولة فزاع الدولية التاسعة للقوس والسهم بمشاركة 300 لاعب ولاعبة. وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير بيئة تنافسية شاملة تجمع الرياضيين من أصحاب الهمم من أكثر من 70 دولة، وتعزز قيم التميز والشمولية، حيث تسعى دبي من خلالها إلى ترسيخ مكانتها مدينة صديقة لأصحاب الهمم، تقدم لهم الإمكانات كافة لتحقيق النجاح والإبداع.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطه أن الإعلان عن التحالف العقاري لدعم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2025 يعكس رؤية الدائرة في تعزيز دور القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وتقدم بالشكر إلى الشركات العقارية المشاركة في هذا التحالف على التزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية ودورها الفاعل في دعم هذه البطولة العالمية، التي باتت منصة ريادية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن الإمارات هيأت بنية تحتية مميزة لأصحاب الهمم، بما جعل أبطال العالم من مختلف القارات يحرصون على التواجد في جميع أحداثها الرياضية، وقال إن بطولات فزاع أداة لتعزيز وعي المجتمع بضرورة التكافل بين جميع أفراده عبر الرياضة، وقدمت نموذجاً عالمياً في العطاء وساهمت في إعلاء شأن الدولة على المستويين الرياضي والإنساني.

وقال ماجد العصيمي، إن بطولات فزاع قدمت خلال نسخها المختلفة العديد من القصص الملهمة، وساهمت في جعل الرياضة أسلوب حياة وبوابة للتغيير الإيجابي. وعبر سام بريدي الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع بطولات فزاع الدولية، مشيراً إلى التزام الشركة بدعم وتمكين الأفراد عبر بناء مساحات تعزز القيم الإنسانية.