مدرب دورتموند يطالب بمعاملة عادلة للحكم المهدد بالقتل!



دوسلدورف (د ب أ)



طالب نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، الجماهير بضرورة التعامل بشكل عادل مع الحكم ساشا شتيجمان، خلال مباراة الفريق ضد باير ليفركوزن «حامل اللقب»، الجمعة، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وتلقى شتيجمان تهديدات بالقتل، بعد أن حرم دورتموند من ركلة جزاء في أبريل 2023، خلال تعادل الفريق 1-1 مع بوخوم، واعتذر في اليوم التالي للمباراة عن الخطأ الذي وقع فيه، وظل تحت حماية الشرطة لمدة أربعة أسابيع نتيجة لهذه التهديدات.

وتسبب تعادل دورتموند مع بوخوم في إضاعة الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب البطولة لموسم 2022- 2023، الذي خسره في النهاية لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، حينما فشل في التغلب على ضيفه ماينز بالمرحلة الأخيرة للمسابقة آنذاك.

لم يتم تكليف شتيجمان بإدارة أي مباريات لدورتموند منذ ذلك الحين، ودعا شاهين إلى معاملة عادلة معه، عندما يعود لإدارة مباريات الفريق بعد غد.

وقال شاهين «لا أحد في هذا العالم يستحق التهديدات بالقتل، مهما حدث».

أضاف شاهين «بالطبع كان قرار الحكم كارثياً بالنسبة لنا دورتموند، لكن لا يمكنك أن تتمنى موت شخص».

وأوضح «أنا متأكد من أنه سيكون حكماً محايداً يحاول بذل قصارى جهده، لا يتعين عليه تعويض أي شيء الآن، عليه فقط أن يحكم المباراة بشكل محايد».