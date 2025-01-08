مباراة «القداحة» في «البوندسليجا» أمام المحكمة!



برلين (د ب أ)



يأمل كريستوفر تريميل، قائد يونيون برلين، أن تصدر محكمة رياضية الخميس حكماً بتأكيد تعادل فريقه 1-1 مع بوخوم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وتقدم بوخوم باحتجاج على ضرورة تغيير نتيجة المباراة، بعدما أصيب حارس مرماه عقب إلقاء أحد الجماهير قداحة عليه، قبل لحظات قليلة من انتهاء اللقاء.

وكان باتريك درويز، حارس بوخوم، أصيب في رأسه بقداحة ألقيت عليه من جانب مشجعي يونيون برلين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء، الذي جرى بين الفريقين الشهر الماضي، ولم يتمكن من استكمال المواجهة، التي توقفت لمدة 25 دقيقة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 لكن فريق بوخوم، الذي يقبع في قاع ترتيب «البوندسليجا»، احتج على النتيجة لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم، لأنه لم يكن لديه أي بدلاء عندما أصيب درويز، واضطر للاستعانة بأحد لاعبيه لحراسة عرين الفريق. وقال تريميل للصحفيين إنه يأمل في ألا تعلن المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم فوز بوخوم.

وأوضح قائد يونيون برلين «كنا متفوقين بفارق لاعب واحد، لقد كانت النتيجة هي 1 -1 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، شعوري أو حدسي يقول لي (اتركوا الأمر عند التعادل)».

وقال تريميل «أعتقد أننا لا يجب أن نخسر المباراة بسبب ذلك أو أن يتم خصم نقاط من رصيدنا، يمكن معاقبة النادي بطريقة مختلفة».