تعرف على قرعة نصف نهائي كأس السعودية



الرياض (د ب أ)

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء عن مواجهة قوية بين اتحاد جدة والشباب.

ويلتقي في المباراة الأخرى بقبل النهائي فريق القادسية ضد الرائد.

وتأهل الاتحاد لقبل النهائي، بعدما أطاح بالهلال حامل اللقب في الموسمين الماضيين بالفوز عليه 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل

2-2 على ملعب المملكة أرينا.

أما الشباب فقد تأهل بفوزه على الفيحاء بنتيجة 2 -1، وتجاوز الرائد منافسه الجبلين بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، بينما فاز القادسية على التعاون بنتيجة 3-صفر ضمن منافسات دور الثمانية.

ويبقى الاتحاد أكثر أندية المربع الذهبي تتويجاً باللقب برصيد 9 مرات آخرها في عام 2018، بينما حقق الشباب اللقب 3 مرات آخرها في عام 2014، بينما لم يسبق للقادسية والرائد الفوز بهذه الكأس.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي يومي 1 و2 أبريل المقبل.