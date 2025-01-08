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الرياضة

نيمار يحدد أهدافه في «المونديال الأخير»

نيمار يحدد أهدافه في «المونديال الأخير»
8 يناير 2025 21:00

 
ساو باولو (أ ف ب)

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أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ كأس العالم 2026 في كرة القدم، ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله إلى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.
وصرّح مهاجم «السيليساو» لشبكة «سي إن إن»، وفقاً لما نقلته عنه الأخيرة «أعرف أن هذه آخر كأس عالم لي، إنها فرصتي الأخيرة، سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك (الفوز باللقب)».
ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولاً إلى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية، حيث يحتل أبطال العالم 5 مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً عن صفوفه منذ أكتوبر 2023، عندما تعرّض لإصابة قوية أمام أوروجواي.
وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ 34، عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعاد نيمار إلى الملاعب في أكتوبر الماضي، بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك سوى في مباراتين، ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.

البرازيل
السعودية
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نيمار
كأس العالم
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برشلونة
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