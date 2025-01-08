صلاح يتصدر قائمة «المرشحين العشرة» للكرة الذهبية 2025



أنور إبراهيم (القاهرة)



وضعت صحيفة آس الإسبانية النجم المصري محمد صلاح «32 عاماً» جناح ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة بعشرة نجوم ترشحهم للفوز بالكرة الذهبية عام 2025، بعد المستوى الاستثنائي الذي يقدمه مع «الريدز»، سواء في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أو دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، حيث يتصدر فريقه البطولتين، بفضل إسهامه بعدد كبير من الأهداف «تسجيل وصناعة».

وسجل صلاح 18 هدفاً في 19مباراة لعبها في الدوري، ليتفوق بذلك للمرة الأولى منذ موسمين على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 16هدفاً، بالإضافة إلى 3 أهداف أخرى سجلها في«الأبطال» وكأس الكاراباو.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن صلاح يُعتبر أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لدوره اللافت في انتصارات فريقه، وفضلته الصحيفة على هالاند «مانشستر سيتي»، وفينسيوس جونيور، وجود بيلينجهام وكيليان مبابي «ريال مدريد»، وهاري كين، وجمال موسيالا «بايرن ميونيخ»، وكول بالمر «تشيلسي»، ولامين يامال «برشلونة»، فلوريان فيرتز «باير ليفركوزين».

وقالت الصحيفة إن صلاح هو أكبر المرشحين سناً، ولكنه أكثرهم إنتاجاً.

واقتصرت القائمة التي أوردتها الصحيفة على نجوم دوريات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا فقط، وخلت من نجوم الدوريين الإيطالي والفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ربما تكون فرصته الأخيرة هذا العام ليصبح الأفضل في العالم، ولا يتفوق عليه أي من النجوم الآخرين، مشيرة إلى أنه ربما حان الوقت لمنح الجائزة مرة أخرى للاعب أفريقي، بعد أن حصل عليها الليبيري جورج وياه عام 1995.