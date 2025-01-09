دي ماريا يخطف الأضواء في تأهل بنفيكا



لشبونة (د ب أ)



سجل الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا هدفين، ليقود بنفيكا إلى نهائي كأس الرابطة البرتغالية لكرة القدم.

تأهل بنفيكا بعد فوزه على سبورتنج براجا 3- صفر، في مباراة أكملها منافسه بعشرة لاعبين، بعد طرد جوناتاس تورو في الدقيقة 78.

وسجل دي ماريا الهدفين الأول والثالث لفريقه في الدقيقتين 27 و37، بينما أحرز زميله ألفارو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفاز دي ماريا بجائزة رجل المباراة تقديراً لدوره البارز في تأهل فريقه للمباراة النهائية لمواجهة سبورتنج لشبونة.

وكان سبورتنج لشبونة تأهل بعد الفوز 1- صفر على بورتو، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين سبورتنج لشبونة وبنفيكا يوم السبت المقبل.