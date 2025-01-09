«السرعة 136» تحرم لاعب مانشستر يونايتد من القيادة



بولتون (د ب أ)



تقرر حرمان هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد هاري الإنجليزي لكرة القدم، من القيادة لمدة 56 يوماً، كما فرضت غرامة عليه قدرها 1052 جنيهاً إسترلينياً «1300 دولار».

ويأتي ذلك بعد اعتراف ماجواير بالقيادة بسرعة 85 ميلاً في الساعة «136 كيلومتراً في الساعة» متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 50 ميلاً في الساعة.

واستمعت محكمة بولتون الجزئية إلى أن ماجواير «31 عاماً» قد تم ضبطه وهو يقود سيارته، متجاوزاً حدود السرعة المسموح بها مرتين خلال فترة ثلاثة أيام في مارس الماضي.

ولم يحضر ماجواير جلسة النطق بالحكم، لكن محاميه حضر نيابة عنه.

واستمعت المحكمة إلى أن اللاعب الدولي الإنجليزي تم تصويره بالكاميرا، وهو يقود سيارته من طراز «رانج روفر» بسرعة 85 ميلاً في الساعة خارج نفق تحت مدرج مطار مانشستر في 5 مارس من العام الماضي.

وقالت المدعية العامة كارين ألانسون: «لم نتمكن من فرض عقوبة ثابتة على المتهم بسبب السرعة العالية».

واعترف المتهم بالذنب في 2 أكتوبر الماضي، بحسب ما استمعت إليه المحكمة.