مدرب مايوركا يتحدى ريال مدريد



جدة (د ب أ)



أكد جاجوبا أراساتي المدير الفني لريال مايوركا، أن فريقه مستعد لتقديم أداء قوي أمام ريال مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الخميس.

وأشار أراساتي في مؤتمر صحفي بمدينة جدة السعودية إلى أن الفريق يهدف لتحقيق لقب السوبر لإسعاد الجماهير.

وأضاف مدرب مايوركا «نحاول تقديم مباراة قوية، والوصول إلى هدفنا المنشود، لدينا فرصة كبيرة أمامنا، ولقب السوبر مهم، وسيكون أمراً رائعاً إذا نجحنا في تحقيقه».

وتابع أراساتي «مواجهة ريال مدريد تمثل اختباراً كبيراً بالنسبة لنا، لذا علينا التركيز بشكل كامل خلال المباراة».

واختتم أراساتي حديثه قائلاً «نعمل على إسعاد جماهيرنا الموجودة هنا وفي إسبانيا، تحقيق اللقب سيكون من أجلهم، وسنقاتل لتحقيق هذا الحلم».

من جانبه، أكد أنتونيو راييو، قائد مايوركا، أن الفريق استغل الفترة الماضية للاستعداد بأفضل شكل ممكن لخوض البطولة، مشيراً إلى أهمية المباراة المقبلة أمام ريال مدريد.

وقال راييو «لقد انتهزنا الفترة الماضية للاستعداد بأفضل صورة ممكنة، المباراة المقبلة مهمة وصعبة، ونحن سنواجه فريقاً كبيراً مثل ريال مدريد، مما يتطلب تركيزاً عالياً منا».

وتطرق إلى تأثير الجماهير، قائلاً «بلا شك، وجود جماهير أكبر لريال مدريد وأقل بالنسبة لنا هو عامل مؤثر، لكننا سنبذل كل جهدنا في الملعب».

واختتم قائد مايوركا تصريحاته «تم استقبالنا بطريقة رائعة هنا، وفوجئنا بالضيافة والورد، نشكر السعودية على هذا الترحيب، ونتمنى أن نحظى بفرصة لاستكشاف هذه المدينة الجميلة».