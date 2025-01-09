مدرب برشلونة سعيد بإنهاء «أزمة الثنائي»!

جدة (د ب أ)



أعرب هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة عن سعادته، بعد السماح للنادي بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق.

وانضم أولمو إلى برشلونة قادماً من لايبزج الألماني في أغسطس الماضي، لكن النادي الكتالوني لم يتمكن من قيده في القائمة، إلا في النصف الأول من الموسم، بسبب الصعوبات في الالتزام بلوائح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشأن سقف الأجور.

وكان باو فيكتور ضمن المشكلة القائمة الخاصة بالتسجيل، بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم اقتراح من برشلونة لتسجيل اللاعبين يوم السبت الماضي.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن الجهات المسؤولة قررت قيد كلا اللاعبين في القائمة بإجراءات وتدابير احترازية.

وقال فليك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أنا سعيد للغاية بهذا القرار، وكذلك الفريق بأكمله، وبالطبع أولمو وفيكتور أكثر سعادة، إنه القرار الصحيح».

وعلق المدرب الألماني بهذه الكلمات على القرار الذي سبق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

ورغم المشاكل المثارة حول قيد الثنائي، تم استدعاء أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة، لكن تم استبعادهما من مواجهة بلباو التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين.