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الرياضة

أنشيلوتي: ريال مدريد يقاتل من أجل «السوبر»

أنشيلوتي: ريال مدريد يقاتل من أجل «السوبر»
9 يناير 2025 10:24

 
جدة (د ب أ)

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مدرب مايوركا يتحدى ريال مدريد


أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه جاهز لخوض مباراة ريال مايوركا، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد تحضيرات مكثفة واستعدادات شاملة، مشدداً على أهمية القتال وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق اللقب.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بمدينة جدة السعودية «سعداء بوجودنا هنا في المملكة، لدينا تكتيك واضح، ولن نقوم بتغييره، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا البدنية والذهنية والنفسية، لنؤدي بشكل جدي ونحقق النجاح».
وأشاد المدرب الإيطالي المخضرم بفريق مايوركا، قائلاً «مايوركا فريق ممتاز، يتمتع بدافع دائم لتحقيق النتائج الإيجابية، هم جيدون في الجانبين الهجومي والدفاعي، مما يجعل المواجهة تحمل تحدياً كبيراً».
وأضاف أنشيلوتي «هدفنا هو الفوز، ولكن في حال عدم تحقيق ذلك خلال الوقت الأصلي، سنكون مستعدين لركلات الترجيح التي ستحسم النتيجة النهائية».
من جهته، أعرب لوكاس فاسكيز، قائد فريق ريال مدريد، عن حماسه الكبير للمواجهة المرتقبة، مؤكداً أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة المقبلة.
وقال فاسكيز «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا بكل تأكيد، شرف كبير أن أكون أحد قادة الفريق، فهذا بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي».
وأضاف «نأتي إلى هذه المباراة بكل حماس وقوة، كانت السنة الماضية متميزة، ونتطلع إلى أن تكون هذه السنة مليئة بالإنجازات والنجاحات».

 

السعودية
جدة
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
ريال مايوركا
كأس السوبر الإسباني
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