«اليونايتد» يكشف نقاط ضعف ليفربول.. كيف تكسب متصدر «البريميرليج»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



سافرت فرق نوتنجهام وفولهام ومانشستر يونايتد إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وخرجت بنتيجة إيجابية هذا الموسم، ولعبت جميعها بأسلوب مشابه.

وكان المثال الأخير - تعادل «اليونايتد» المستحق 2-2- بمثابة انهيار لليفربول قبل المباراة، وذلك في ظل الفجوة الحالية بين الناديين.

لكن روبين أموريم مدرب «الشياطين» قام بواجبه، مثل ماركو سيلفا ونونو إسبيريتو سانتو من قبله.

وشن «اليونايتد» هجمات متتابعة على الجانب الأيسر، وكشف عن نقطة ضعف ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أهدر ديوجو دالوت العديد من الفرص، وصنع برونو فرنانديز فرصة مثالية لليساندرو مارتينيز ليسجل الهدف.

وجاء الهدف الثاني للضيوف على المنوال نفسه تقريباً، إذ أرسل أليخاندرو جارناتشو كرة عرضية رائعة إلى أماد ديالو ليهز الشباك، واستهدفت 54% من هجمات «اليونايتد» ثلث مساحة الملعب الذي لعبه ألكسندر أرنولد.

جاءت الأهداف الستة الأخيرة التي استقبلها ليفربول على ملعب «أنفيلد» جميعها من الجهة اليسرى، إضافة إلى الهجوم الشرس على الجانب الأيسر، ضغط «اليونايتد» بالكرات الطويلة، وكانت نحو 80% من تسديدات أندريه أونانا طويلة، والطريقة بسيطة لكنها فعّالة لتحويل دفاع ليفربول العالي، وأجبرت فيرجيل فان ديك الهادئ عادة على التراجع بضعة أمتار.

ولعب راسموس هويلوند على إبراهيما كوناتي، الذي عاد من فترة غياب بسبب الإصابة في ديسمبر، بينما جاب فرنانديز وديالو المساحات الفارغة بينهما.

وقال نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر: «حاصر الثلاثي الهجومي لمانشستر يونايتد ليفربول، وتسبب فرنانديز في مشكلة حقيقية لألكسندر أرنولد، وتفوقت طريقة الضيوف 3-4-3 على طريقة ليفربول 4-2-3-1».

وكان رأي آرني سلوت مشابها، إذ قال عقب المباراة: «كان لدى اليونايتد خطة لعب جيدة للغاية، لبناء الهجمات، واللعب على طول الملعب وعدم منحنا فرصة للضغط العالي، الأمر يتعلق أكثر بخطة المنافس كلما فقدنا نقاطاً».

كان سلوت محقاً، لكنه أهمل معالجة نقطة الضعف في فريقه حتى الدقيقة 86، عندما خرج كونور برادلي من مقاعد البدلاء، ليحل محل ألكسندر أرنولد.

كان دفاع «الريدز» غير متوازن، وفقد قدرته على التعامل مع التمركز الاستراتيجي للاعب رقم 10 الذي يمكنه اللعب بين الخطوط نموذجاً لثلاثة فرق تتوقع أن يهزمها ليفربول هذا الموسم.

إذا لم يتمكن فريق سلوت من الضغط العالي بخط دفاعي يلعب بعد نقطة منتصف الملعب، فلن يكون فعالاً على الإطلاق.

وأجبر فولهام ومانشستر يونايتد فريق ليفربول على اللعب في عمق أكبر من المعتاد، إذ استخدما العرض في مناطق مواتية لسحب اللاعبين من مواقعهم، بينما يظل المهاجم الرئيسي متقدماً لإيجاد ثغرات، وسمح ليستر - الزائر الآخر لملعب أنفيلد في نفس الفترة - لليفربول باللعب بالكامل تقريباً في نصف ملعبه وخسر 3-1.

ورغم ذلك فإن نقاط ضعف ليفربول غالباً ما يتم تعويضها بالقوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق، وهو يمتاز بالقوة النارية التي تمكنه من صد الخصوم متى شاء، كما نجح في استعادة 13 نقطة من مراكز متأخرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن تأخر في 4 من آخر 6 مباريات.