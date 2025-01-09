في إنجلترا.. كل الفرق «مُتعثّرة»!



عمرو عبيد (القاهرة)

اقتنص توتنهام فوزاً هاماً أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، رغم أن «السبيرز» تلقى هزيمة قاسية بـ«سُداسية» أمام «الريدز»، قبل أقل من 20 يوماً فقط، وفاز نيوكاسل يونايتد على أرسنال في نفس المرحلة، مُكرراً ما قام به أمام نفس المنافس في الجولة العاشرة من «البريميريج» قبل أشهر قليلة، رغم تفوق «الجانرز» بفارق 5 نقاط و3 مراكز عن «الماجبيز» في جدول ترتيب الدوري، وبحسابات نتائج الفرق الكُبرى في إنجلترا خلال هذا الموسم «المُتقلّب»، خاصة خلال آخر 10 مباريات في مختلف البطولات، تبدو كلها «مُتعثّرة» بصورة غريبة ومتفاوتة.

ورغم صدارة ليفربول لقمة «البريميرليج»، إلا أن الفارق لا يبدو كبيراً بينه وأرسنال ونوتنجهام فورست، إذ يبلغ 6 نقاط، مع الوضع في الاعتبار امتلاك «الريدز» مباراة واحدة مؤجلة، إلا أنه سيواجه «الفورست» في الجولة المُقبلة من الدوري، وربما تُحدد تلك المباراة الكثير من الأمور في مسار المنافسة على اللقب، ولم يظهر «الريدز» بالصورة الخارقة التي كان عليها في موسم تتويجه، 2019/2020، عندما نجح في الفوز بـ26 مباراة في أول 27 جولة بالدوري آنذاك، إذ أنه لم يتمكن من الفوز في أكثر من 4 مباريات متتالية بالنُسخة الجارية من «البريميرليج»، خلال أي مرحلة سابقة، وهو الأمر الذي يظهر بوضوح خلال آخر 10 مباريات بمختلف البطولات، حيث كان أفضل حصاد متتالٍ له خلالها، تحقيق الانتصار في 4 مباريات، بينما تعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري ثم خسر أمام توتنهام في كأس الرابطة، مؤخراً على التوالي.

وبالنظر إلى باقي الفرق، فإن نيوكاسل يملك أفضل سجل للفوز المتتالي في آخر 10 مباريات، بجميع البطولات، بعد تفوقه على «الجانرز» في الكأس المحلية، رافعاً رصيده إلى 7 انتصارات متتالية، وقد يصل غالباً إلى الفوز الثامن عندما يواجه بروملي، فريق الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد المُقبل، والمُثير أن انتصارات «الماجبيز» المتتالية أتت بعد تعادلين وهزيمة في الدوري الإنجليزي.

كما يبرز نوتنجهام فورست خلال تلك المرحلة الحالية بشدة، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية في آخر 10 مباريات، جميعها في «البريميرليج»، وقد يصل إلى الفوز السابع أمام لوتون تاون، في كأس الاتحاد يوم السبت، ولم يعرف «الفورست» السقوط المتوالي إلى في بداية تلك الفترة، بهزيمتين متتاليتين، وهو ما يختلف عن وضع تشيلسي، الذي يتساوى معه في تحقيق 6 انتصارات متتالية خلال آخر 10 مباريات، لأن «البلوز» بدأها بالفوز في 6 مواجهات بجميع البطولات، قبل أن يتعثر فجأة بالتعادل أمام إيفرتون ثم السقوط بالهزيمة مرتين، تلاها تعادل آخر، وجاءت تلك النتائج المتراجعة في آخر 4 مباريات توالياً.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى كل من مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد بالفوز في مباراتين متتاليتين فقط خلال نفس الفترة، لكن «السيتي» حقق ذلك في آخر المباريات، وربما يرتفع رصيده إلى 3 انتصارات متتالية عندما يواجه سالفورد سيتي، من الدرجة الثالثة أيضاً، في كأس الاتحاد، لكنه تعثّر في 5 مباريات متتالية، بتعادلين بينهما 3 هزائم في جميع البطولات، قبل أن يبدأ في تعديل أوضاعه، وهو ما مر به «اليونايتد» أيضاً، بالسقوط في 4 مباريات، تلاها بالتعادل في المواجهة الخامسة، وإن كان الحصول على نقطة أمام «الريدز» ليس سيئاً، لكنه سيواجه أرسنال في مباراة «نارية» بكأس الاتحاد.

أما توتنهام، فجاء التعُثّر المتتالي 4 مرات، بهزيمتين وتعادل ثم هزيمة جديدة، لكن الفوز الأخير أمام ليفربول قد يُصحّح أوضاعه قليلاً، لاسيما أنه سيلعب مع تاموورث، فريق الدرجة الرابعة، بكأس الاتحاد أيضاً، قبل معركة صعبة أمام أرسنال في الجولة المُقبلة من «البريميرليج»، وكان «المدفعجية» قد سار على نهج ليفربول خلال تلك المباريات العشرة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية هو الآخر، كأفضل سجلاته مؤخراً، بينما تعثّر مرتين بالتعادل في الدوري والخسارة في كأس الرابطة أيضاً.

