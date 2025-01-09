ليزارازو: زيدان «الخيار المشروع» لخلافة ديشامب



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال المدافع الدولي الفرنسي بيكسنت ليزارازو «55عاماً» المُتوج بـ «مونديال» فرنسا 1998، إنه فوجئ بقرار زميله ديدييه ديشامب بالرحيل عن المنتخب بعد كأس العالم 2026، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرى زميله الآخر زين الدين زيدان، المرشح المثالي لشغل المنصب، بعد رحيل المدير الفني الحالي.

ولم يتردد ليزارازو، خلال حديثه لصحيفة «ليكيب» في أن يؤكد من دون لبس أوغموض، الدور المهم الذي من الممكن أن يلعبه زيدان مع«الديوك».

وأضاف «اختيار بديل لديشامب مسألة واضحة مثل الشمس، و«زيزو» هو الرجل المناسب لتلك المهمة».

وقال ليزارازو: «إذا كان لدينا شخص مثل زيدان، ولا نعتبر ذلك أمراً رائعاً، فإنني أكون شخصاً لا يفهم شيئاً في كرة القدم، مؤكداً تأييده الكامل لتولي زميله السابق قيادة المنتخب، ليس فقط لأنه يملك الكفاءة اللازمة، وإنما لتمتعه بالخبرة الضرورية، حيث سبق له تدريب ريال مدريد، وأحرز معه 3 بطولات متتالية في دوري أبطال، فضلاً عن «الكاريزما» الطبيعية التي يتمتع بها منذ أن كان لاعباً في المنتخب.

وأضاف: زيدان هو الخيار المشروع، وانتظر طويلاً حتى تحين ساعته».

وفي المقابل، ثمّن ليزارازو قرار ديشامب الذي أعلنه مبكراً جداً، وقال: ذلك يعكس الوضوح والشفافية ويخفف الضغوط عليه، ويسمح له بالتركيز على هدفه الأخير، الفوز بكأس العالم 2026.

وحرص الظهير الأيسر «المخضرم»، أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا، الفائز بمونديال 1998، على أن يشير إلى «الإرث» الكبير الذي يتركه ديشامب في المنتخب، وحالة الاستقرار التي سمحت بتألق «الديوك» بانتظام على أعلى مستوى احترافي على امتداد 12عاماً تولى خلالها القيادة الفنية.

ووجه ليزارازو، بتصريحاته هذه، رسالة واضحة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مفادها «إن استبعاد زيدان سيكون بمثابة «خطأ إستراتيجي» كبير، مع اعترافه بأن العلاقة بين ديشامب وزيدان لم تكن في أفضل أحوالها خلال السنوات الأخيرة، بل كانت معقدة أحياناً».

وشدد ليزارازو، الذي لعب لأندية عديدة أبرزها بايرن ميونيخ ومارسيليا وأتليتك بلباو، على أهمية الإعداد بهدوء للفترة الانتقالية، تجنباً لحدوث أي أثر سلبي على مستوى أداء المنتخب، مؤكداً إعجابه الشديد ب «النجمين الأسطوريين» ديشامب وزيدان، آملاً أن تتم عملية انتقال القيادة من هذا إلى ذاك في أفضل ظروف ممكنة، وأعرب عن رغبته في رؤية منتخب بلاده، يواصل طريق النجاح.