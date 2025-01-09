لاعب الوصل الأعلى قيمة في «دورينا»!



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر سياكا لاعب الوصل قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في «دوري أدنوك للمحترفين»، بحسب بحث متخصص من المركز الدولي للدراسات الرياضية شمل أبرز الدوريات حول العالم، وتم خلاله تحليل قيمة اللاعبين، وفق عوامل ترتبط بعمر اللاعب والمركز، ومدة العقد الحالي والأداء وغيرها، بنظرة شمولية أكثر عن المواقع الأخرى الخاصة بهذا النوع من التقييم.

وبحسب البحث، فإن القيمة السوقية لسياكا تتراوح بين 4 إلى 5.1 مليون يورو، يليه سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، بقيمة تتراوح بين 3.7 إلى 4.9 مليون يورو، ثم ماتياس بالاسيوس لاعب العين بقيمة بين 3.7 و4.7 مليون يورو.

وفي بقية القائمة، هناك عدد من المواهب الأخرى، منهم ليونيل وامبا «الوحدة» بقيمة 3.1 إلى 3.8 مليون يورو، وجويلهرم «الشارقة» 2.4 إلى 3 ملايين يورو، ورافيل تاجير «الجزيرة» 2 إلى 2.6 مليون يورو، ومهدي قائدي «كلباء» 1.9 إلى 2.4 مليون يورو، وعثمان بوسعيد «النصر» 1.7 إلى 2.2 مليون يورو، وبيدر هنريكي «خورفكان» 1.2 إلى 1.5 مليون يورو، وفرج بن نجيمة «عجمان» 1.1 إلى 1.3 مليون يورو.وتشهد القائمة لاعبين من أعمار شابة، حيث تشير الدراسة إلى قيمة مضافة لعملية إعادة بيع اللاعب لاحقاً في حال الشراء وفق هذه القيمة السوقية، على عكس لاعبين أكبر عمراً.

ويتصدر القائمة عالمياً جود بيلينجهام نجم ريال مدريد بقيمة تقديرية تبلغ 251 مليون يورو، يليه إرلينج هالاند «مانشستر سيتي» بقيمة 221 مليون يورو، وفينيسيوس جونيور «ريال مدريد» 205 ملايين يورو، ولامين يامال «برشلونة» 180 مليون يورو، وكيليان مبابي «ريال مدريد» 175 مليون يورو.