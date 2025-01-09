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الرياضة

ديوكوفيتش.. «طريق الأشواك» في «أستراليا المفتوحة»!

ديوكوفيتش.. «طريق الأشواك» في «أستراليا المفتوحة»!
9 يناير 2025 11:30

 
ملبورن (أ ف ب)

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يستهل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في التنس بمواجهة التشيلي نيكولاس خارِّي صاحب الضربات القوية، فيما أوقعت القرعة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10) في مسار محفوف بالمخاطر مع إمكانية مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز في ربع النهائي.
وتغلب سينر الذي يتربع على قمة رابطة اللاعبين المحترفين بفارق أكثر من 4 آلاف نقطة عن مطارده المباشر الألماني ألكسندر زفيريف وفقاً للتصنيف الذي نشر الاثنين، على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي البطولة العام الماضي.
كان اللقب الأول الكبير للإيطالي في مسيرته الاحترافية، وأضاف عليه بطولة فلاشينج ميدوز هذا الصيف، قبل أن يختم الموسم بتتويجه بلقب بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي».
ومع ذلك، تورط المصنف الأول في قضية منشطات مزعومة، بعد اكتشاف آثار صغيرة من كلوستيبول (ستيرويد) في جسده مرتين في مارس الماضي، تمت تبرئته من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، قبل أن تستأنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بانتظار صدور حكم في القضية.
وفي حال فرض المنطق نفسه، سيلتقي الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الأسترالي أليكس دي مينور في ربع النهائي، ومع مدفيديف في نصف النهائي.
في المقابل، يبدأ ديوكوفيتش الأول عالمياً سابقاً والسابع حالياً مشواره في البطولة بمواجهة الأميركي نيشيش باسافاريدي المشارك ببطاقة دعوة.
ويتعين على الصربي الذي خرج من موسم 2024 من دون لقب جراند سلام، لأول مرة منذ 2017، بذل الكثير من الجهد لمحاولة الفوز بلقب كبير جديد في بطولته المفضلة ورفع غلته إلى 25 جراند سلام.
لكن طريق «دجوكو» محفوفة بالمخاطر كونه قد يلاقي البلغاري جريجور ديميتروف العاشر في ثمن النهائي، ثم ألكاراز في ربع النهائي، وزفيريف في نصف النهائي.
ويبدأ ألكاراز مشواره بمواجهة الكازاخستاني ألكسندر شفتشنكو الذي نجح مؤخراً في التغلب على تسيتسيباس في كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، فيما يستهل زفيريف المنافسة بمواجهة الفرنسي لوكاس بوي الذي حصل على بطاقة دعوة.
ولدى السيدات، تبدأ البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً دفاعها عن لقبها ضد بطلة فلاشينج ميدوز السابقة الأميركية سلون ستيفنز.
وتسعى البيلاروسية إلى أن تصبح أول امرأة منذ السويسرية مارتينا هينغيس (1997-1999) تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في أستراليا.
وتواجه الأميركية كوكو جوف الثالثة بدورها بداية صعبة ضد بطلة أستراليا المفتوحة 2020 مواطنتها صوفيا كينين.
في المقابل، حظيت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالمياً ببداية سهلة ضد المتخصصة في منافسات الزوجي التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 46 عالمياً، لكنها قد تلاقي في طريقها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والأميركية إيما نافارو الثامنة.
وتواجه الإيطالية جازمين باوليني، وصيفة بطلة رولان جاروس وويمبلدون والمصنفة الرابعة عالمياً، لاعبة صاعدة من التصفيات، والأمر ذاته بالنسبة للصينية جنج تشينوين الخامسة وصاحبة ذهبية أولمبياد باريس، والتي خسرت أمام سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا العام الماضي.
وتفتتح اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، بينها أستراليا في عامي 2019 و2021، مشوارها بمواجهة الفرنسية كارولين جارسيا في تكرار لمباراة الدور الأول العام الماضي والتي فازت بها الأخيرة.
وفي حال فرض المنطق نفسه، ستضرب سابالينكا موعداً مع تشينوين في ربع النهائي وغجوف في نصف النهائي، فيما تلتقي شفيونتيك مع باوليني في نصف نهائي البطولة التي تنطلق الأحد.

التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نوفاك ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
أرينا سابالينكا
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